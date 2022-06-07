中国官媒：投资中国就是投资未来

中国官媒《经济日报》今天（6月7日）发文说，今年3月以来，跌宕反复的疫情对中国经济造成一定冲击，经济面临新的下行压力，有论调借此炒作称，跨国公司在华发展前景不容乐观，中国对跨国公司的重要性将会减弱。文章强调，这一论调经不起推敲。相反，中国对跨国公司的重要性有增无减，投资中国就是投资未来。

文章说，看问题须用全面的、长远的眼光，过往历史可以提供重要借鉴。2003年，非典疫情侵袭中国，超过500个外商投资项目进度受到影响，总金额超100亿美元。当时有人声称，由入世推动的中国吸引外资的良好局面将发生逆转。诺贝尔经济学奖得主罗伯特·蒙代尔当时驳斥了这种说法。他表示，非典对在华外企的影响是短暂的、有限的，而中国在劳动力等方面的优势却是长期稳定的。近20年来，大量跨国公司在中国投资扩产，收获满满。非典阴影早已成为历史大潮中的一个小浪花。

文章指出，自2001年至今，中国经济总量从世界第六位上升到第二位，GDP全球占比从4%提高到18%，货物贸易从世界第六位上升到第一位，服务贸易从世界第十一位上升到第二位。中国已经是世界经济当之无愧的主角。

进入新时代，中国发展前景更加广阔，发展优势更加凸显，与跨国公司之间的联系更加紧密，在全球供应链产业链中发挥的作用比历史上任何一个时期都更加突出。

跨国公司是经济全球化的推动者，也是受益者。通过生产、技术、服务和资本的国际化，跨国公司在全球范围配置资源，实现利润最大化。跨国公司只有拥抱全球化，才能实现更好的发展，而拥抱全球化，就必须拥抱中国，拥抱中国市场。

文章说，尽管受到冠病疫情影响，但中国经济长期向好的基本面没有改变，扩大开放的决心没有动摇，中国市场在跨国公司发展过程中发挥的作用将越来越突出。

文章分析说，首先，庞大的中国市场依然具有很强的成长性。大量跨国公司在华经营业绩占比不断提高，一些企业占比甚至达到50%。随着中国人均消费能力不断提升，消费潜力持续释放，消费结构不断升级，跨国公司在华经营还将迎来广阔的市场空间。其次，中国超大规模市场和不断丰富的研发资源，将帮助跨国公司降低研发成本，为跨国公司研发创新活动提供丰富的应用场景，从而促进跨国公司研发成果转化。越来越多的跨国公司已经认识到这一点，并加大在华研发投入。此外，中国坚定扩大对外开放，通过加入RCEP等积极融入全球经济，为跨国公司进一步提升资源配置效率提供了更大空间。

文章说，面向未来，中国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变。中国将继续深化改革、扩大开放，打造市场化法治化国际化的营商环境，为世界各国企业来华投资兴业提供更多机遇。

文章援引中国贸促会最新发布的报告显示，今年一季度，71%的受访外资企业维持了业务规模，16.4%的企业扩大了业务规模，72.1%的企业在华增资幅度大于5%。文章说，这些数据表明，外资企业普遍对坚持在华发展认识清晰而坚定。中央和地方各级政府近日也纷纷出台针对性政策措施，帮助企业解决复工复产中的困难，增强了跨国公司“追上全年销售目标”的信心。

文章最后强调，事实将会证明，那些积极拥抱中国的跨国公司将收获丰厚的回报，投资中国就是投资未来。