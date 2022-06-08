中国驳斥欧洲议会印太报告涉华内容促欧摆正心态

中国驻欧盟使团昨天（7日）回应欧洲议会印太报告涉华内容，强调报告大肆渲染“中国威胁”，中方表示坚决反对；敦促欧洲议会摆正心态，客观理性看待中国发展和内外政策。

根据中新网报道，中国驻欧盟使团发言人强调，欧洲议会报告充斥意识形态偏见，歪曲中国政策立场，大肆渲染所谓“中国威胁”，否定中国维护自身主权和安全的正当权利，严重干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

发言人表示，中国始终扎根亚太、建设亚太、造福亚太，一贯秉持亲诚惠容理念，与周边国家深化合作。维护区域和平、促进共同发展是亚太地区各国普遍呼声。中方欢迎域外国家积极、建设性参与亚太地区合作，但拉帮结派，挑动对抗，制造对立，注定会失败。

发言人指出，台湾、涉港、涉澳、新疆事务纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。一个中国原则是国际关系基本准则和国际社会普遍共识，更是中欧建交和发展双边关系的政治基础。任何人都不要低估中国政府和14亿中国人民维护国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。

发言人强调，中方在乌克兰问题上的立场是一贯的、明确的。中方始终本着客观公正的态度，立足是非曲直，独立自主地做出判断，为劝和促谈、停火止战、防止出现大规模人道主义危机做出积极努力，发挥了建设性作用。任何抹杀中方努力、歪曲中方意图、造谣抹黑中国的虚假信息，既不负责，也不道德。

发言人敦促欧洲议会摆正心态、尊重事实，客观理性看待中国发展和内外政策，切实尊重亚太地区国家求和平、谋发展、促合作的强烈意愿，多做有利于中欧关系健康稳定发展和亚太地区稳定繁荣的事。

欧洲议会昨天全会通过《关于欧盟和印太安全挑战的报告》，称中国在印太地区对欧盟利益构成威胁，并批评中国在乌克兰及涉台港澳、新疆等问题上的立场，呼吁欧盟加强与台湾的关系。