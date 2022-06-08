中国高考数学“难出天际”登上热搜

中国高考昨天（7日）进行语文、数学两门考试。继上午“语文全国甲卷有关《红楼梦》的作文题太难”冲上热搜之后，“全国高考Ⅰ卷数学难出天际”“今年高考数学难”又占据了各大网络平台热榜前列。

据澎湃新闻报道，山东、福建、湖北、江苏、广东、湖南、河北等省份今年采用的是全国高考Ⅰ卷，数学科目结束后，各地考生普遍反映题目较难。

据《新快报》报道，广州大学附属中学一考生认为，今年语文试卷比较平常，甚至难度略有下降，然而数学却变得很难，每道题都要做好久。有考生惊呼：“做了三年没做过这么难的题。”《半岛都市报》则采访了青岛五十八中考点的一名考生，她告诉记者，试题难度很大，“7、8题根本不会做，我就空过去了，三角函数也非常难，完全没有思路。”

《新快报》的报道还提到，已经有学校的老师在家长群里发布通知，称如果考生需要倾诉，“家长注意倾听即可，不要评价”，以免影响接下来的考试。

对于数学试卷的难度，中国教育部教育考试院专家接受《光明日报》采访时称，“加强学科核心素养考查”是数学高考的重要内容之一。数学高考通过突出思维品质考查，强调独立思考和创新意识，“为了加强对关键能力的考查，今年的一些数学试题尝试设置了综合性的问题和较为复杂的情境。”