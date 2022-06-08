澳总理对中国在柬造海军基地的报道表达关切

尽管柬埔寨和中国都否认在柬埔寨建造一座专供中国解放军使用的海军设施，澳大利亚总理阿尔巴尼斯仍对此表达关切，并呼吁中国在开展相关计划时保持透明。

据法新社报道，阿尔巴尼斯在印尼进行访问时，针对柬埔寨云壤设施一事说，有关中国在柬埔寨建设专供解放军使用海军设施的报道令人担忧。他并呼吁北京在亚太地区开展任何活动都保持透明，确保这些活动能支持区域的和平稳定。

阿尔巴尼斯还说，柬埔寨已向堪培拉保证，不会有任何外国军队获得柬埔寨位于暹罗湾的云壤海军基地的独家权限。

《华盛顿邮报》昨天引述西方官员报道称，中国正在柬埔寨秘密建造一个专供解放军使用的海军基地。

由于云壤基地的地理位置正处于暹罗湾的战略位置，因此多年来这座基地一直是美国和柬埔寨关系中的一个痛点，华盛顿长期以来一直怀疑云壤基地被改造专供解放军使用，让中国部署军事前哨，进而巩固国际影响力。

不过，相关报道被中国和柬埔寨官方否认。柬埔寨政府发言人昨天证实，中柬今天（8日）将在基地为两个项目举行破土仪式，包括一个修船厂和一个码头，预计柬埔寨国防部长和中国驻柬埔寨大使将会出席，但否认正建造专供解放军使用的基地设施。

根据金边市周二晚上发布的声明，柬埔寨副首相布拉索昆在与澳大利亚外长黄英贤通话时，也称相关报道是毫无根据的指控。

柬埔寨首相洪森也一再重申，这项工作只是让基地更加现代化，在中国的帮助下建造一处新的船只维修设施。他上月发表演说时还强调，柬埔寨的国土不需要有外国军队的存在。

中国外交部发言人赵立坚昨天也在例行新闻发布会上，批评美国在云壤基地问题上一再“恶意揣测、攻击抹黑”。他说，柬方已表示，柬埔寨宪法不允许外国在当地建设军事基地，并称云壤基地改造旨在“加强柬埔寨海军维护海洋领土完整和打击海上犯罪的能力”。

自今年4月中国与所罗门群岛签署一份双边协议，可能允许中国在距离澳洲海岸不到2000公里的所罗门群岛部署海军后，澳洲对中国在太平洋地区日益增长的影响力愈感担忧。