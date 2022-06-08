半导体设备制造商阿斯麦将扩大中国员工队伍

荷兰半导体设备制造商阿斯麦公司（ASML Holding N.V.）今年将在中国招聘200多名员工，以跟上中国的增长步伐。该公司的芯片制造设备被视为中国与华盛顿争夺技术制高点的关键一环。

据彭博社报道，阿斯麦公司将把中国当前约1400人的员工队伍扩大14%。其所生产的设备对于高端半导体制造不可或缺。该公司周二公告，2021财年中国销售额为27亿欧元（39.7亿新元），占其全球销售额的14.5%。

随着中国这个全球最大的半导体市场开始走出防疫封控，阿斯麦正在中国扩张业务。此前的防疫封控阻碍了生产、打断了零部件出货，削弱了电子产品需求。该公司是全球领先的极紫外光刻（EUV）技术设备供应商，台积电和三星电子等领先的芯片制造商都在使用这种设备为苹果等客户生产最先进的芯片。

美国对华为等中国领先科技公司实施的贸易制裁可能会限制阿斯麦在中国的潜在贸易伙伴。尽管如此，阿斯麦仍与上海的中芯国际等中国主要芯片制造商有业务往来，并且有很多客户在中国境内有工厂运营。其工程师现场拜访客户并与客户合作加快生产，补上因疫情导致的停工而损失的时间。

在阿斯麦列出的职位招聘帖中，公司正在招聘一位出口管制和制裁合规中国负责人，其职责将是弄清该公司应如何平衡其在当地和国际的法律责任。阿斯麦公司曾指责中国公司窃取其知识产权。

阿斯麦在全球芯片供应链中举足轻重，而芯片供应链当前正在艰难应对疫情期间发端的全球半导体供应短缺局面。