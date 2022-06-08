世界前50院校留学回国人员可直接落户上海

上海市人社局发布最新通知，世界排名前50名院校的留学回国人员，全职在上海工作后可直接落户。

综合上海证券报和中国新闻网报道，上海市人社局最新推出的《关于助力复工复产实施人才特殊支持举措的通知》中明确，对毕业于世界排名前50名院校的留学回国人员，取消社保缴费基数和缴费时间要求，全职到上海市工作后即可直接落户；毕业于世界排名51名至100名的，全职在上海市工作并缴纳社保满六个月后可申办落户。

针对如何认定世界前50名、前100名院校，上海市人社局称，由相关主管部门参照英国泰晤士报高等教育副刊（Times Higher Education）、美国新闻与世界报道（U.S. News& World Report）、QS世界大学排名（Quacquarelli Symonds World University Rankings）、上海软科世界大学学术排名（Shanghai Ranking’s Academic Ranking of World Universities）发布的排名进行认定，具体以落户申报系统内名单为准。

报道称，此举是为了更加积极营造更加开放的人才引进环境，《通知》还明确，2022年7月至2023年6月，人才引进相关政策中涉及“平均工资”的事项，仍维持现有基数标准作为参考水平。

上海也计划落实更加有力的高校毕业生就业专项行动。根据《通知》，今明两年上海事业单位公开招聘普通管理岗位人员和通用性较强的初级专业技术岗位人员主要向高校毕业生倾斜；2022届院校毕业生可在年底前回院校参加技能等级认定并按规定享受职业技能提升补贴。

同时，上海将充分发挥更加有效的人力资源市场化配置作用。《通知》提出，上海将进一步加大上海市人力资源服务“伯乐”奖励计划的资金支持力度，引导猎头机构加强对海外高层次人才的选聘以及对抗击疫情和复工复产人才的支持。推出一批公益性人力资源免费服务项目，推行“告知承诺”服务模式。

此外，通知还围绕高层次人才服务保障、留学人员创新创业支持、专业技术人才职称评审公共服务等方面，提出了一系列特殊支持举措。