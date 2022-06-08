胡锡进：国民党若沦为“小民进党”将无处立足

正在美国访问的国民党主席朱立伦称“国民党永远亲美”、“九二共识是没有共识的共识”，《环球时报》前总编辑胡锡进对此称，如果国民党放弃“一个中国”，沦为“小民进党”，终将无处立足。

胡锡进昨天（7日）在个人微博发文称，朱立伦上述的言论传到中国大陆这边，会让很多公众听着刺耳，很不舒服。他认为，朱立伦这样的表态显然比台湾前总统马英九时期的国民党表态后退，也显示国民党在台湾舆论和美国态度双重压力下的软弱，这就是在台湾选举体制下不断受选情塑造的国民党。

胡锡进认为，今后的国民党很有可能将“一个中国”理念打折扣，迎合选民的态度调整对一些关键问题的表述，因为国民党的目标就是要胜选，对国民党来说，能够选赢才有其他的一切。

他提到，台湾选民的态度来源于大环境的塑造，其中最重要的因素是中美博弈，以及台湾人对台湾走亲中国大陆温和路线和走激进亲美路线不同后果的评估。

胡锡进认为，国民党在台湾处境的恶化与美国在全球掀动反华浪潮所产生的效果有关。美西方和民进党通过批评中国大陆的政治体制，宣扬台湾是世界民主阵营抵御威权体制的最前线，并进而构建“台湾民主”只有通过与大陆坚决对抗才能生存的论述，影响了很多台湾人对两岸问题的认知。

胡锡进称，“我们当然不喜欢国民党态度上的倒退，但我们生他们气，骂他们‘百年烂党’都没用”，他认为，大陆方面唯有通过行动向台湾施加更大影响，才能避免台湾的政治氛围被“台独”势力绑架，让“一个中国”的主张在那里不断扩大政治生存的空间。

他认为，大陆影响台湾政治环境主要有两个方法，一是促进两岸融合，把台湾的利益与大陆尽量多地连接在一起；二是加强军事威慑，让台湾社会了解“台独”的危险性。他说，目前看来第二个手段的使用有更多紧迫性，随着大陆用行动对民进党倒行逆施发出警告，担心爆发两岸战争的台湾民众在增多，给民进党的谋“独”路线画出了一条底线。

胡锡进还说，和平的主张在台湾永远都会有市场，民进党政策的尽头如果就是战争，它终将被台湾民众抛弃；而国民党如果放弃“一个中国”，沦为“小民进党”，最终不但无法立足于两岸，在台湾也将被泡沫化。