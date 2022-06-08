中国公布今年第二批游戏版号发放名单

在4月重启游戏版号发放后，时隔一个月，中国再批准了60个游戏版号，显示中国互联网产业又朝着正常化迈出了一步。

据第一财经网报道，中国国家新闻出版署官网于6月7日晚公布了第二批游戏版号，此次一共60款游戏获批，除一款端游和一款页游外，其余均为移动游戏。

获批版号包括完美世界、米哈游、英雄互娱、福州天盟（IGG）、电魂网络、边锋网络（浙数文化）、多益网络、波克科技等多家游戏厂商，此外中国移动旗下的咪咕互动、搜狐旗下的畅游也获得了游戏版号。

此次审批名单中第一次有了“试点”的备注，共16款游戏在申报类别下都加了此备注。有业内观点认为，带“试点”的是属地自审游戏，相关游戏运营单位和出版单位都在省内的第四类游戏。目前上海和北京正在试点，浙江、海南在实验阶段。

此次名单中仍无腾讯和网易两家大厂的版号信息。此前4月11日版号重启发放，共45款游戏获得审批，包括心动网络、游族网络以及百度等厂商都拿到了版号，当时也没有腾讯和网易的版号信息。

此次第二批版号审批数量一共60个，相对首批的45个版号数有所增多，但与往年相比仍然有减少的趋势，版号暂停前，2021年7月共87个版号获批。此外，此前游戏版号发放频率是每月一次，但此次重启后，游戏版号审批似乎进入了不定时模式，过去的5月，游戏公司就没有等来游戏版号发放。

中国互联网分析师张书乐发文分析，版号趋严是必然趋势，审核标准的严判让版号发放不一定有时间表。但他认为，版号只要持续审批并发放，游戏公司在中国国内运营就总能延续，优质游戏的市场空间不会受影响。而在版号趋严环境下，还能避免过去大量品质不一的游戏冲击市场，带来劣币驱逐良币的问题。

受上述消息提振，香港恒生科技指数周三早盘一度上涨4.3%，哔哩哔哩和万国数据领涨，涨幅均曾超过10%。在中国科技股的推动下，MSCI亚太指数一度上涨1.1%。