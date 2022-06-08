台一女子向马英九等人寄冥纸及恐吓信被起诉

台湾前总统马英九办公室今年接连收到本票、内附冥纸的恐吓信，台北检方根据邮票上的唾液进行DNA比对后，认定是一名许姓女子所为，并查出这名女子还寄伪造本票给台湾检察院长陈菊等政治人物，台北检方昨天（7日）依恐吓等罪起诉许姓女子。

综合台湾《联合报》和中央社报道，经台北地检署调查，这名许姓女子原是信义区某社区主委，与潘姓女邻居和后来选上社区主委的陈姓男子有过纠纷而搬家。许姓女子今年1月冒用陈姓、潘姓前邻居名义开立多张面额各新台币88万元（4万1000新元）的本票，分别寄送给马英九、陈菊、台北市议员张茂楠等人。

此外，许姓女子另涉嫌于今年3月间，冒用陈姓、潘姓前邻居名义寄信给马英九、民进党秘书长林锡耀、台北市议员徐巧芯，信封内附两款冥纸。

警方接获马英九办公室等单位报案，发现名义寄件人为陈姓男子、潘姓女子，依信件地址查访，但两人都表示未寄信，怀疑遭嫁祸。

经逐步清查潘、陈两人生活交友圈，警方怀疑许姓女子涉案，于是前往许姓女子住处搜索，并在家中发现相同格式的空白本票以及中、西式冥纸，还发现许姓女子下一步打算寄恐吓信给新北市长侯友宜、名嘴朱学恒及多名台北市议员。

许姓女子到案后辩称，马英九等人收到的恐吓信，当中的本票都是对潘、陈两人不满的其他邻居所签，并否认犯案。但检警就信件上的字跡进行鉴定，同时在马英九办公室收到恐吓信上面邮票采得的唾液检体，经比对确认为许姓女子。有鉴于收到恐吓信的马英九办公室等人均表示为此心生恐惧，北检于是依伪造有价证券、伪造私文书及恐吓罪嫌将许女起诉。