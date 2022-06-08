董明珠称格力今年再招几千名大学生

董明珠昨天说，格力电器坚持不裁员，而且今年还会再招3000到5000名大学毕业生，帮助高校毕业生就业。董明珠解释说，就算不招人，也能过得下去，但她认为这是一种社会责任。从长远的发展角度来看，在最困难的时候，帮助解决这些学生的(就业)问题，他们就会更爱这家企业。

根据证券时报报道，董明珠昨天在格力电器2021年年度股东大会上就大股东高瓴、收购盾安环境、公司员工等市场关心的话题进行了回应。

针对最受投资者关注的第一大股东高瓴资本，董明珠表示，“关于高瓴，是绝对可以放心的，投资者不需要有什么疑虑。”

对于格力电器当下在资本市场的表现，董明珠表示，“现在格力7至8倍的市盈率，有人觉得现在的股价(估值)不合理，那请问什么是合理？有的(公司)100倍，请问你敢买吗？但(股价)是不是越低越好？我认为也不是。但我也不会在上面做太多的文章。”

“格力过去很少做兼并收购，但大家看到了，最近我们收购了盾安(环境)。这家公司是我们的长期合作伙伴，为我们提供配件产品。他们在最困难的时候，我们不能看着它垮掉，所以伸出了援手。我们认为，这既是救了别人，对我们也是一个突破，因为我们对产业链的掌控更加完整。”谈及格力电器近期对盾安环境的收购，董明珠作出如上表述。

对于格力电器去年控股收购的珠海银隆(现已更名格力钛)，董明珠再度肯定了钛酸锂电池的优势。此前在格力电器5月31日举行的业绩说明会上，董明珠就指出，钛酸锂技术具有三大优势：寿命长达30年不衰减、安全性高、高低温环境耐受度好，而缺点则在于能量密度指标相对较低。因此，格力钛将主要应用场景定位在储能领域。

此外，对于格力电器的机器人产品，董明珠形容为“在一张白纸上画蓝图”。“无论是核心技术还是结构设计，我们都是自主研发的，没有什么核心部件是外购的。我们现在从1公斤的小机器人，到600公斤的大型机器人，已经全线打通。我们近期已经获得几个订单，都是为汽车行业提供设备。对这个行业的前景，我们还是非常有信心的。”

格力电器近期推出的第二期员工持股计划，让格力员工也成为当前市场颇为关心的话题。有投资者在提问中指出，目前在国内三大家电巨头中，格力电器的平均员工薪酬相对较低。

这一情况也得到格力电器董秘邓晓博的承认，他说，目前行业可比公司的员工平均薪酬确实高于格力电器，但格力的员工人均创利指标则优于行业可比公司。

董明珠也接过了这一话题，她说，员工的工资问题，高低是没有绝对的，相比之下，格力对产线工人的待遇是相对较高的，对于研发人员可能比同行相对低一些。因此，格力电器本次员工持股计划则尽可能地向研发人员倾斜。

董明珠还强调，格力电器坚持不裁员，而且今年还会再招3000到5000名大学毕业生，帮助高校毕业生就业。“实际上，我们就算不招人，也能过得下去，但我认为这是一种社会责任。从长远的发展角度来看，我们在最困难的时候，帮助解决这些学生的(就业)问题，他们就会更爱这家企业。在发展中，我们一定要寻找志同道合的人。”

