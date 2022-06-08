中国商务部推13条措施稳外贸

中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文今天说，直面当前外贸发展面临的困难问题，从推动外贸领域保通保畅、稳定外贸产业链供应链等四个方面，推出新一轮突出针对性和时效性的稳外贸政策，包括把外贸货物纳入重要物资范围，有力有序疏通海空港等集疏运，进一步扩大班轮公司直客对接的业务规模等。

根据央视新闻报道，王受文在国务院新闻办公室今天举行的政策例行吹风会上介绍推动外贸保稳提质有关情况时说，商务部从四个方面提出13条具体措施。在推动外贸领域保通保畅方面。确定重点外贸企业名录和相关物流企业及人员名录，并对生产、物流、用工予以保障。将外贸货物纳入重要物资范围，全力保障货运物流运输畅通。有力有序疏通海空港等集疏运。用好航空货运运力，保障重要零部件、装备和产品运输。进一步扩大班轮公司直客对接的业务规模，加强对国际海运领域市场监管。

在加大财税金融支持力度方面。扩大出口信用保险短期险规模，特别是对中小微外贸企业，进一步提高承保覆盖面，缩短理赔时间。支持银行机构不盲目惜贷、抽贷、断贷、压贷，满足外贸企业合理资金需求。梳理一批急需资金的中小微外贸企业名单，予以重点支持。增加信保保单融资规模。面向外贸企业，加大汇率避险和跨境人民币结算的宣传培训力度。指导跨境电商企业用足用好现行出口退税政策，支持符合条件的跨境电商相关企业申报高新技术企业。

在帮助外贸企业抓订单拓市场方面。优化创新线上办展模式，打造国别展、专业展、特色展，帮助企业获取更多订单。支持中小微企业以“境内线上对口谈、境外线下商品展”等方式参加境外展会。加强广交会与跨境电商平台等联动互促，智能对接供采，便利企业成交。鼓励创新绿色高附加值产品开拓国际市场，支持医药企业注册认证中医药制剂和生物制品，支持企业开展绿色低碳贸易，支持国外消费者购买中国品牌汽车，支持更多地区开展二手车出口业务。

在稳定外贸产业链供应链方面。支持劳动密集型外贸产业在国内梯度转移，稳定发展，保障就业岗位，助力乡村振兴和区域协调发展。支持企业在综合保税区内开展“两头在外”保税维修，探索开展汽车发动机、变速箱等产品保税再制造试点。加强进口促进平台培育建设，培育新一批进口贸易促进创新示范区，扩大优质产品进口。

中国今年前四个月尽管进出口总值同比增长7.9%，但4月当月仅增长0.1%，反映出外贸企业面临较大压力。中国国务院办公厅上月印发《关于推动外贸保稳提质的意见》，提出保障外贸领域生产流通稳定，加大外贸企业财税金融支持力度，进一步帮助外贸企业抓订单、拓市场，稳定外贸产业链供应链等四方面13项政策措施。

