中美角逐太平洋地区影响力 美官员将访马绍尔群岛

美国总统拜登的特使下周将率团前往马绍尔群岛，与三个面积不大但具有重要战略意义的太平洋岛国举行会谈。值此之际，美国对中国在该地区扩大影响力的努力越来越担心。

据美国之音和路透社报道，拜登3月任命的资深外交官尹汝尚（Joseph Yun）透露，他和他的团队将于6月14至16日访问马绍尔群岛。美国国务院发言人说，尹汝尚将就明年到期的美国对马绍尔群岛经济援助的《自由联合协议》(COFA)举行会谈。

马绍尔群岛面临的关键问题包括:美国大规模核试验遗留问题的赔偿问题、美国军事基地的存在问题以及气候变化缓解问题。

一位熟悉该计划的消息人士透露，会谈将在夸贾林环礁的美国陆军驻地举行，这里是一个重要的美国导弹试验设施的地点。这一迹象显示，尹汝尚的任命为拜登政府与太平洋岛国接触注入了更大的动力。

消息人士说:“ 尹汝尚此前已经与三国领导人举行了会谈或虚拟会谈，并与密克罗尼西亚谈判团举行了虚拟会谈，但此次访问马绍尔群岛是自2020年12月谈判陷入僵局以来的首次面对面谈判。”

该消息人士称，王毅最近对该地区的访问让美国官员产生了紧迫感。

美国与密克罗尼西亚联邦(FSM)和帕劳也有类似的协定，分别于2023年和2024年到期，尹汝尚也负责跟着两个国家的谈判。

在美国与中国的战略竞争中，太平洋岛屿已成为一个关键阵地。中国正在加大外交努力，争取该地区国家的支持。

拜登和新西兰总理阿德恩上周对中国试图扩大其在太平洋地区的影响力表达了共同的关切。一位美国高级官员说，他们讨论了与太平洋岛国领导人面对面接触的必要性。

他们还对中国和所罗门群岛最近达成的一项安全协议表示关切。

上周，中国外交部长王毅在斐济主持的10位太平洋国家外长的视频会议上，同意推迟考虑中国提出的一项全面贸易和安全协定。萨摩亚领导人随后说，在做出任何决定之前，该协定需要在一个地区会议上进行讨论。