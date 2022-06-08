谷爱凌任美国盐湖城申奥大使

曾代表中国参加北京冬奥滑雪项目的谷爱凌周二（7日）宣布，她将担任美国申办2030年或2034年盐湖城冬季奥运会的大使。

据美国《时代周刊》报道，谷爱凌于当地时间周二在纽约举办的TIME 100峰会上宣布上述消息。她在峰会上告诉《时代周刊》高级体育记者格雷戈里（Sean Gregory）说，“这是全球化的一个绝佳佐证，我们可以通过体育运动、冰雪运动去连接彼此”。

谷爱凌被问及为何选择代表中国出战冬奥，是否会因为经济方面的因素影响决定时说，自己并不后悔选择代表中国，而当她看到那些因为她开始尝试冰雪运动的人们、或者因为她的经历开始勇敢突破自己的人们时，她认为这些事情也同样鼓舞着自己。

她还表示，“希望能和大家互相鼓舞共同进步，形成一种良性循环”，并希望通过运动去促进跨文化交流，为实现一个全球化的共同未来贡献自己的力量。

《时代周刊》的报道称，在中美紧张局势加剧之际，一名拥有中国国籍的杰出人物愿意帮助美国事务的情况是非常罕见的。

谷爱凌不是第一位担任别国申奥大使的中国人，中国双人滑组合申雪和赵宏博曾于2007年受邀担任平昌申奥大使，中国首位花滑世界冠军陈露也曾受邀担任俄罗斯2014年冬奥会申办城市索契的申奥大使。

谷爱凌在美国出生、受训，她曾在2022年北京冬奥会上代表中国在自由式滑雪项目夺下两金一银。

美国允许公民拥有双重国籍，但中国不承认双重国籍。谷爱凌本人在冬奥期间回应国籍问题时说，“体育不需要和国籍挂关系”、“我在美国就是美国人，我在中国就是中国人”。