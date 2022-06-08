美官员：确保朝鲜不进行核试验稳定符合中国利益

美国朝鲜事务特别代表星期二(6月7日)说，朝鲜可能会在“任何时候”进行第七次核试验，而且没有迹象显示朝鲜有意愿回到谈判桌。他强调，朝核问题仍然是美中合作的一个领域，美方相信确保朝鲜不做出破坏半岛稳定的行为符合中国利益。

据路透社和美国之音报道，美国朝鲜事务特别代表金圣(Sung Kim)在电话简报会上对记者说，朝鲜今年试射的弹道导弹的数量前所未有，而且朝鲜官员的论调暗示，他们有使用战术核武器的计划。

金圣重申了美国认为朝鲜准备进行第七次核试验的评估。

他在被问及朝鲜可能何时会进行核试验时说：“我没有更多的信息。他们显然做好了准备...我的理解是，他们可能在任何时候进行试验。”金圣指出，朝鲜6月5日从该国不同地方试射了八枚弹道导弹，为单日发射数量之最。

他说：“朝鲜2022年到目前为止已经发射了31枚弹道导弹，数量是历年之最，超过了之前2019年发射25枚的记录。而现在还只是6月。”他重申，美国愿意与朝鲜进行外交接触，处理平壤关切的议题。平壤也对讨论有关疫情援助没有显示出兴趣。

金圣还表示，“非常遗憾”中国和俄罗斯否决了在朝鲜最近试射之后美国领导的追加对朝制裁的决议案，希望中国在未来能够更乐于帮助说服朝鲜去核化。

他说，美国仍然认为中国在朝鲜问题上发挥着重要作用，和美方一样有朝鲜半岛完全无核化这样的最终目标。他说：“美国还相信，确保朝鲜不做出破坏半岛乃至地区稳定的行为符合中国的利益。”

他说，中国否决追加对朝制裁的决议案显示美方没有在朝核问题上从中方那里获得希望得到的合作，但是美方确实认为：“这是美中之间合作的一个领域，这里面有共同的利益和目标。”

不过金圣也指出，其中的一个担忧是，“当DPRK（朝鲜民主主义人民共和国）看到安理会未能一道做出回应，事实上可能会因此受到鼓舞，做出进一步的挑衅行动。”

联合国大会星期三将就安理会成员国否决朝鲜问题决议案的问题举行辩论。联合国在俄罗斯入侵乌克兰后通过一项决议，将授权联合国大会在安理会出现行使否决权的情况后召开联大会议。根据决议，在追加对朝制裁决议案中行使否决权的中国和俄罗斯将首先在联大会议上就投下否决票做出说明。

