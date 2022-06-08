港媒：中美防长香会会晤将讨论台湾问题

中国大陆防长魏凤和与美国防长奥斯汀将在新加坡香格里拉对话会期间举行首次面对面会晤，两人预计将就台湾等区域安全问题进行对话。

由英国国际战略研究所主办的第19届香格里拉对话会，订于本月10日至12日在新加坡举行。

据香港《南华早报》报道，一名接近中国人民解放军的消息人士称，魏凤和预计将在香会场边对话会与奥斯汀进行首次面谈。据另一名不具名消息人士称，奥斯汀希望能与魏凤和就台湾、香港、西藏、新疆和其他区域安全问题进行对话。

上海政法学院教授倪乐雄认为，此次两国防长的会晤可能将成为中美缓和紧张关系的一个机会，因为俄乌战争向世界表明，一场现代战争带来的灾难性后果多么可怕。

他也认为，这也是为什么中国外长王毅上周在“基辛格与中美关系”线上研讨会上说，“中美关系不能再恶化下去”，并呼吁美国做出正确抉择、摒弃冷战思维、妥善管控分歧。

《华尔街日报》上周首次报道两人将举行会谈的消息时，也称中美军事官员过去曾借用香格里拉对话会的场合为双方的紧张关系降温，魏凤和与奥斯汀这个时候的会晤被认为别具意义。

彭博社上周引述美国官员报道称，奥斯汀和魏凤和将讨论中美军事关系的潜在“护栏”，以防竞争失控。

自美国总统拜登5月23日在日本称愿军事介入保卫台湾后，中美紧张关系就持续升温。北京近期不断警告华盛顿若持续打“台湾牌”，将把局势带到更危险境地，还多次派出军机在台湾周边空域巡航以示警告。

美国国务院上月还将美台关系概况介绍中悄然删除了“美国不支持台独”“台湾是中国的一部分”字句，引起中国大陆的不满，指这是美国虚化、掏空一中原则的小动作。

不过，美国国务院网站上周第二度更新涉台内容时，已把之前删去的“不支持台独”字句放回。

远望智库研究员周晨鸣说，北京对美国尝试改变对台政策和中美关系的方针感到担忧。他说，对北京来说，美国在与中国打交道时只是重复陈词滥调，并持续向北京施压，从未想过要做出任何妥协。

周晨鸣认为，美国近期的对台举措是要尝试模糊与中国大陆的战略关系，并调整长期以来对台湾政策的“战略模糊”。