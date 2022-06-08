比亚迪将为特斯拉供应电池 副总裁称与马斯克是好朋友

中国电动车制造商比亚迪集团执行副总裁、汽车工程研究院院长廉玉波说，比亚迪尊重特斯拉，与马斯克也是好朋友，并透露比亚迪将会为特斯拉提供电池产品，特斯拉也是学习的榜样。

根据资深财经媒体人蒉莺春今天上午在个人微博发布的访谈视频，廉玉波接受媒体访问时说，他与马斯克也是好朋友，因此会马上准备为它提供电池。

廉玉波还说，马斯克带领的特斯拉起点比较高，“高举高打”，特斯拉推出的Model X、Model S定位高端，让年轻人觉得此车时尚、创新、有科技感，而国内的造车新势力也是学习特斯拉，特斯拉也是比亚迪的学习榜样。

A股比亚迪今早高开，涨幅一度超4%,，截至中午报327.93元(人民币，约67.5新元）。港股比亚迪也高开高走，涨幅超过3%，股价站上300港元整数关口。

据报道，上月有消息称比亚迪将于明年第二季度向特斯拉供应刀片电池，配有刀片电池的特斯拉车型已经进入测试阶段。而当时，比亚迪官方表示“不予置评”，特斯拉的相关人员也向媒体表示，并未接到相关官方消息。不过有比亚迪内部人士向媒体透露，此事属实，首款车型或为 Model Y。

值得一提的是，据36氪今年3月报道，蔚来和小米汽车将采用比亚迪的磷酸铁锂电池。

