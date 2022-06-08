高盛预测美国削减对华关税或使人民币升值最多4.9%

高盛的经济学家估计，如果华盛顿取消对所有消费品的关税，中国商品的关税下降可能会降低美国的通胀率，并推动人民币兑美元汇率上涨1.2%。

据彭博社报道，经济学家周三在一份报告中以人民币在美中贸易战期间的反应指出，免征中国消费品在特朗普政府时期课征的关税，将导致美国税收减少180亿美元（247.37亿新元），并推高人民币汇率。如果取消所有特朗普期间的关税，人民币可能升值4.9%。

高盛经济学家认为，大幅削减关税的可能性不大，因为在11月的中期选举之前，美国不敢冒险对中国示弱。美国总统拜登说过，他会检讨特朗普时代的征税，美国贸易代表戴琪则持审慎态度，称华盛顿在涉及相关决定时必须有战略性。

以Hui Shan为首的高盛经济学家写道：“有人建议，将前总统特朗普在2018至19年贸易战期间对中国进口商品征收的一些关税部分取消或给予更多排除，作为冷却通胀的额外政策工具。”随着美国消费者价格达到数十年来的高位，通货膨胀已经对拜登的支持度构成重大威胁。

经济学家们认为，取消部分关税对经济的影响可能是“适度的”。即使全部取消特朗普时代的关税，对中国实际GDP的提振也可能不到0.5个百分点。他们认为，如果美国取消对另外20%左右中国商品的关税，其对GDP的积极影响可能不到0.1个百分点。