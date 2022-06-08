马斯克警告中国将面临“人口崩溃”

美国电动车巨头特斯拉创办人马斯克警告，中国可能将出现“人口崩溃”的危机。

据香港《南华早报》报道，马斯克前天（6日）在推特上对英国广播公司（BBC）分析中国人口将持续缩减的报道做出回应，并发表了自己的看法。

马斯克说，尽管中国开放三胎，去年的出生率仍写下新低。按照目前中国的出生率来看，中国每个世代的人口将减少40％，并可能面临人口崩溃的危机。

《南华早报》的报道称，当前中国面临人口高龄化和劳动力萎缩的问题。中国官方数据显示，中国去年的出生率为1.15，低于同样面临人口高龄化问题的日本，写下1949年来的新低。

中国与全球化研究中心（CCG）特邀高级研究员黄文政说，马斯克的说法并非毫无根据，根据CCG预估，未来10年中国人口将持续大幅缩减，若中国政府不改变思路，意识到人口关系到国家核心竞争力，那么人口下降趋势难以逆转。

黄文政还提到，冠病疫情更加剧了中国人口缩减的趋势，在疫情影响下，他预估多达200万人延缓或放弃生育小孩。他认为，要解决这个问题，中国政府必须全面改革奖励制度，给予夫妻住房和辅助，让他们在养育下一代时无后顾之忧。

报道认为，虽然在城市化的影响下，多个亚洲城市目前正面临生育率下降的趋势，但近年来中国的生育率却持续急剧下滑，部分原因是养育孩子带来的成本和压力。

为了解决生育率低的问题，中国政府已颁布数项改善措施，包括部分省市给予天数更多的产假，并且自今年起，照护三岁以下婴幼儿子女的纳税人，可享每名婴幼儿每月人民币1000元（约205新元）的个人所得税标准扣除额。

不过黄文政认为，这些措施仍不足以扭转生育率下滑趋势，中国政府应立即采取行动，“否则人口崩溃将迫在眼前，削弱投资者的投资意愿，并最终导致经济和科技崩盘”。