海南离岛免税消费现较大降幅 政府刺激消费回补

受疫情影响，海南离岛免税消费近三个月出现较大降幅，政府通过发放消费券等方式推动回暖。

据中新网报道，海南省新闻办公室今天（8日）举办《海南省超常规稳住经济大盘行动方案》政策解读新闻发布会，省商务厅自由贸易港改革发展处处长张富明介绍，1至4月海南省社会消费品零售总额728.4亿元（人民币，下同。约150亿新元），同比下降4.5%，其中占社会消费品零售总额1/4的离岛免税消费呈快速下降态势。4月份离岛免税店的销售额仅18.6亿元，日均销售额由去年的接近2亿元下降到不足1亿元，环比下降35.4%，同比下降64%。

张富明说，为刺激消费回补，海南省推出“八·百·千·亿”促销费举措。“八”是指海南省商务厅出台《海南省促进消费若干意见》，提出八条促消费措施；“百”是指海南全省举办“我和春天的约惠”“海南国际汽车展”等百场各类宣传促销活动；“万”是指发动免税、餐饮、家电、汽车、百货商超等万家商户参与享受优惠券和让利促销；“亿”是指海南省财政安排1亿元开展“助商惠民，乐享海南”消费券发放活动，其中3000万元用于离岛免税数字人民币消费券，在全省范围内发放免税、购物、餐饮、旅游消费券总额将超过1.2亿元，直接拉动社会消费品零售总额12亿元以上。

张富明介绍，在各项措施助力下，5月当月海南消费各项指标已呈现恢复态势，预计5月全省社零总额192.3亿元，环比增长23.7%。其中，离岛免税店销售额30.9亿元，环比增长66.1%；餐饮收入20.4亿元，环比增长17.9%；汽车消费18亿元，环比增长9.6%。

他说，下一步海南省将安排2000万元资金发放离岛免税消费券，持续加强离岛免税购物促销，对完成离岛免税销售年度目标任务的经营主体给予一定的销售奖励。