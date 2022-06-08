中国汽车出口量有望首度超越德国

经历了多年的出口量徘徊不前之后，中国整车出口2021年起突然呈现井喷之势，去年已经超越韩国升至全球第三。而如果疫情之后仍能保持今年一季度的势头，今年中国整车出口量甚至有可能超越德国。

据观察者网报道，中汽协数据显示，中国2021年整车出口首次突破200万辆，达到201.5万辆，同比增长1倍，位居全球第三，仅次于日本（382万辆）和德国（230万辆），已大幅超过韩国（152万辆）。其中，新能源出口量达到31万辆，同比增长304.6%。

2021年出口高增长态势延续至今年，据海关总署发布的数据显示，2022年一季度中国汽车整车出口67.6万辆，同比增长57.8%；整车出口金额为117.5亿美元，同比增长87.9%。

尽管二季度中国汽车行业受疫情影响严重，但5月份以来，中国国内汽车市场产销恢复迅速。乘联会秘书长崔东树告诉观察者网，根据海关总署出口数据预估，2022年全年汽车出口量接近300万辆，出口量超越德国只是时间的问题。

有观点认为，如果下半年出口增速能够重回50%以上，中国今年完全有可能超过德国，成为全球第二大汽车出口国。

事实上，中国汽车出口的井喷，来得多少有点突兀。

2021年，尽管新能源车崛起迅速，但整个中国汽车行业的增速并不亮眼。工信部一司司长王卫明早前曾表示，2021年，中国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束连续3年下降趋势。

而过去几年中，中国车企出口量始终维持在100万辆左右，明显陷入停滞期。

至于2021年汽车出口突然爆发，分析认为，疫情是最大的原因。崔东树说，疫情影响下，中国国外车企供应链受到冲击，引起生产被迫中止，对部分供应链商品需求激增。而中国疫情防控措施较好，物流以及供应链得到较好保障，动态复工复产展现出较强的韧性。例如芯片方面，全球芯片危机中国影响较小，中国国外厂商产能出现不足，中国产能快速恢复填补全球产能缺口。

因疫情影响，2021年丰田、本田、福特等厂商被迫暂停海外整车生产，中国车企也就成了最大赢家。

