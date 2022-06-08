国民党团总召：“没有共识的共识”是现阶段最好论述

针对台湾在野国民党主席朱立伦昨天在访美期间说九二共识是“没有共识的共识”，国民党立法院党团总召曾铭宗说，这是现阶段最好的论述。

据台湾《联合报》报道，曾铭宗今天（8日）在立法院受访时说，在台湾前总统马英九执政时期，九二共识促进了两岸文化和经贸交流，对稳定两岸关系方面起到了重要作用。

他认为，对照目前执政民进党政府没有提出好的论述和作为导致两岸关系急速恶化，国民党借着这次朱立伦访美机会，提出好的论述，并获得其他国家的认同，这也是现阶段最好的论述。

曾铭宗还说，九二共识要不要维持，或扩大相关论述，大家可以一起讨论，并希望民进党阵营心胸放大，不要一味批评，同时也欢迎民进党提出更好论述，来帮助维持两岸关系稳定，让台湾未来有更大的发展。

国民党团首席副书记李德维则说，两岸管理的区域与范围本来就没有共识，但又必须务实解决两岸之间的问题，所以产生了九二共识，就是在互相不否认的状况下，务实处理两岸事务。

被问到朱立伦此行访美谈及九二共识、并提到国民党是与美国拥有紧密连结的亲美政党等论述，李德维对此表示，其实这没有问题，只是有人将此曲解成朱立伦否定国民党过去对于九二共识的想法和立论，这部分解释清楚就好。

李德维解释道，国民党“亲美、友日、和睦”的立场没变，朱立伦此行访美是要增进过去这几年来国民党与美国之间互动较少的部分，到美国做客，做客之道说些客人该说的话，用不同的话语诠释政策，只要立场抓稳了，倒是无可厚非。