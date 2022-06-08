香港放宽非本地受训医生执业 首纳复旦大学

香港医生注册主任（即卫生署署长）今天（8日）公布第二批获认可的23项医学资格名单。当中包括上海复旦大学，也是首次有大陆高校列入名单之中。

据香港中通社报道，为了解决香港近年的医生荒，特区政府放宽非本港培训的医生在港执业规定，去年底修例通过，持认可医学资格的非本地培训医生，可申请特别注册途径回港工作。申请人须属香港永久居民。

最新公布的名单包括五所来自澳大利亚的大学、两所来自加拿大的大学、七所来自英国的大学、一所来自南非的大学、一所来自中国大陆的大学，以及七所来自美国的大学。

第二批认可医学资格名单将于10日刊宪，同日生效，并将于15日提交立法会进行先订立后审议的程序。连同首批公布并涵盖27项医学资格的名单，委员会至今合共建议承认50项医学资格。

食物及卫生局局长陈肇始说，委员会分批公布认可医学资格名单，能让合资格的非本地培训医生尽早循特别注册途径来港于公营医疗机构服务，纾缓现在公营医疗系统医生不足的情况，同时让有意到香港以外地方就读医科的学生参考以作出升学选择。

据法例要求，持认可医学资格的非本地培训医生，如符合相关条件可申请特别注册途径赴港，于公营医疗机构担任医生工作，并在服务一定年期，取得认可专科资格及通过评核后获得正式注册在港执业行医。