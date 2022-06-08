7-11门店柠檬茶广告被指“打擦边球”

知名连锁便利店7-11的一则广告，被中国网友批评“打擦边球”。

据北京商报报道，有网友在社交平台上发布了一张便利店酒货架的实拍图，货架上摆满了mini酒，上方的广告板上写着：“她不醉，没机会”。配图则是该饮料正在被加入柠檬茶饮料中。

该网友质疑，“你兑酒喝OK，但这宣传语我一男的看到都觉得离谱。”

也有网友在看到新闻后写道：“网上一直因为擦边球问题掀起舆论，商家们不知道吗？还干那就是罚得太低甚至没惩罚炒一波热度而已。”

一名7-11工作人员告诉记者，公司的广告审核非常严格，成品都是符合广告法的。因此，该广告是否真为7-11门店的宣传图片，需要进一步去确认。经查证后，她透露，目前已经跟旗下所有授权范围的店铺都进行了确认，都没有张贴相关广告，目前也没有找到最初网友发布的内容。

不过新浪微博报道，7-11客服6月7日说，门店广告确实有这句话。涉事门店工作人员透露，目前已撤下该广告。

而就在同一天，“7-11门店卖36.2元（人民币，下同，7.45新元）过期食品被罚”和“7-11因销售过期食品被吊销许可证”两话题双双登上热搜。

记者从中国国家企业信用信息公示系统上看到，7-11北京通州一门店销售过期食品被吊销许可证，并被处以10万元罚款，且五年内不得申请食品生产经营许可。

其实，7-11此前因食品安全问题多次被罚，在最关键的食品安全方面频出漏洞。