北京丰台区解封区域调整为正常上班

中国首都北京市冠病疫情持续好转，北京官方今天（8日）宣布，丰台区自明天起进入常态化疫情防控，除封管控区外，全区将从居家办公措施调整为正常上班。

据中国新闻网报道，北京市丰台区人民政府副区长薄澜今天在疫情防控记者会上宣布，丰台区从6月9日起，对解封区域的公交、地铁、出租、网约车等公共交通恢复正常运营，保障群众出行需求。6月9日起，除生活、居住在封管控区的人员外，丰台区由居家办公措施调整为正常上班。

薄澜续称，丰台区也将逐步推进复商复市，餐饮经营单位开放堂食服务；快递、外卖服务人员可进入小区（村）派送货物或食物；各类景区、景点以及图书馆、博物馆、电影院等服务场所按75%限流开放，同时严格落实测温扫码、查验72小时内核酸阴性证明等措施。

薄澜介绍，岳各庄管控区最后两个小区已于今天解除管控措施。5月30日划定的成寿寺、东铁匠营、石榴庄集中连片管控区，经疾控专家研判，除政馨园一区二区和红狮家园南区北区继续实施封控外，将于6月9日有序解封，进行四天健康监测。目前，丰台区还有部分封管控小区（村），将继续按照既有要求严格落实各项防疫措施，在市区充分评估的基础上，及时做好降级、解封工作。

另外，北京市疾控中心副主任、全国冠病专家组成员庞星火介绍，当前北京市既往传播链已得到阻断，近期聚集性疫情的续发感染者均来自隔离观察人员，截至6月8日上午7时，北京市已连续五天无新发社会面感染者，本轮疫情已经取得阶段性成果。