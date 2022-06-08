下午察：高考作弊很难防？

中国普通高等学校招生全国统一考试（简称高考），被形容为“千军万马过独木桥”，竞争强度与考试难度可想而知。

今年的高考语文和数学似乎特别难，试题公开后，社交媒体微博上一片哀嚎。

高考很难 尤其是今年

昨天（7日）的高考语文与数学考试结束后，“语文全国甲卷有关《红楼梦》的作文题太难”冲上热搜，“全国高考Ⅰ卷数学难出天际”“今年高考数学难”等话题也占据了各大网络平台热榜前列。

语文全国甲卷的题目，提到《红楼梦》中的背景内容，要求考生根据内容所引发的启示与思考写文章。有网民直呼：“曹雪芹看了都要把《红楼梦》撕了。”

6月7日，广西南宁市第二中学凤岭校区考点，考生结束语文科目考试后与家长拥抱。（中新社）

澎湃新闻也报道，有记者昨天在青岛二中考点外采访走出考场的学生，大部分都表示数学考试很难。“我平时数学还算是强项，但这次也是勉强答完卷子。”在广大附中大学城校区外，一考生向媒体吐槽：“做了三年没做过这么难的题。”

一些学校的老师在家长群里发提醒称，如果考生需要倾诉，家长注意倾听即可，不要评价，以免影响接下来的考试。

高考又现作弊案

除了高考难度的讨论，网上还曝出泄题事件。

昨天下午，有考生疑似将全国乙卷数学卷拍照上传至QQ群内求解。据聊天记录截图，名为“pure-张瑞瑞”的网民在15时48分提问称：“谁会做高三题数学，姐妹们帮个忙，谁会我可以出钱”，并附上四张疑似高考试卷的截图。后来有网民核实，照片上“就是全国乙卷理科数学”。

网上流传的截图显示，考生在考场用手机拍摄数学题目，并在QQ聊天群求助。（互联网）

中国教育部教育考试院今天发布情况通报说，经公安机关侦查，涉数学全国乙卷事，系考中作弊，甘肃某考生违规携带手机进入考场，开考后拍摄试卷发至QQ群寻求解答未果。

教育部还通报了另两起事件：涉数学全国新高考I卷事，是广东某考生考前在QQ空间发布无关帖子占位，考后再用试卷内容替换原有内容，帖子时间仍显示开考前；此外，安徽某考生自称“考前押中语文全国乙卷试题”，同样是考后恶意编辑的帖子。以上情况均不存在考前泄题。

对于教育部关于考中作弊的通报，不少网民质疑：为什么考生能将手机带入考场，甚至拍照？也有人问：考场装了信号屏蔽器，拍摄的照片怎么发出去？

6月7日，在安徽省国家教育考试考务指挥中心，网上巡考监控大屏正在实时显示安徽省各市考点的现场情况。（中新社）

高考作弊屡禁不止

中国教育部在6月5日发布2022年高考预警信息，提醒考生：“心存侥幸带手机，考试作弊毁前程。”根据相关规定，在考试过程中使用通讯设备的，应当认定为考试作弊，当次报名参加考试的各科成绩无效。

然而，再明确的提醒，再严重的后果，都阻挡不了个别考生铤而走险，作弊也是每年高考舆论关注的常规话题。

去年高考期间，也发生过考生带手机进考场拍题的事件。

2021年，湖北武汉高考生吴伊卓带手机进考场，拍摄并上传一道数学考题至“小猿搜题”手机APP求解。由于高考都是原创题目，APP上没有相关内容，审查员发现端倪后举报。

与今年的作弊事件一样，考生如何在严格的安检下将手机带入考场，在监考官眼皮底下拍照，在没有正常信号的情况下将照片发上网，均是个谜。

6月8日，家长戴“金榜题名”口罩在昆明市北清实验学校考点外迎接考生。（中新社）

当然，高考作弊何止一招。事实上，带手机进考场拍照应该算是比较“初级”的作弊方法。很多作弊行为是在考场外发生的，中国人民大学教育学院教授程方平就曾说：“人们过去认为高考作弊就是在考场里作弊，但其实考场上的作弊很困难，利用各种方法在录取里做手脚是很多见的。”

这些作弊方法包括，找“抢手”冒名顶替上考场、买通监考老师等。2003年沙斯（中国称“非典”）时期的高考，发生震惊全中国的作弊案。四川省南充市考生杨博，在教育局门口“蹲点”，看到运送高考试卷的押运车后，晚上潜入保密室偷出了一份数学试卷，并回家做了一遍。

不过，高考试卷都是有数量备案。试卷失窃后第二天，巡考人员迅速发现数学试卷被盗。当局决定用“数学帝”葛军出的备用卷替换。据当年不少四川考生回忆，备用卷奇难无比，不少学生泪洒考场、甚至还有考生因彻底考砸而轻生。

一考定终身

高考作弊频频发生，防不胜防，被媒体曝出的案例已不少，没被曝光的可能更多。一方面，这确实暴露了高考安检、监督还没达到滴水不漏的程度；另一方面，多年来不断有考生千方百计、无所不用其极作弊，也凸显高考的重要性以及对个人发展的影响重大，促使作弊者铤而走险，侥幸一搏。

2013年中国电影《青春派》中，一段台词道出了很多人对高考的理解。影片中的高三老师训斥模拟考试成绩落后的学生：“你说你拼爹拼不过，你还不拼一拼自己？你一个三无人员，无钱、无权、无势，上个像样的大学，将来找个好工作，不然你怎么办呀？”

6月7日，在河南省平顶山市宝丰县第一高级中学考点，考生结束首场科目考试后乘车离开考场。（新华社）

对中国普通家庭的孩子而言，高考确实意义非凡。它决定考生能否上大学，以及上哪一所大学，而这直接决定之后的就业选择。升学、就业也在一定程度上影响择偶，以及未来的经济状况。对于没有其他筹码的中国青年，高考对人生的发展与轨迹至关重要。

据官方数据，高考考生人数逐年增加，今年高考人数达1193万，比去年增加115万人。虽然中国的高校录取率也逐年上升，2020年为79.92％，但985、211院校的名额仍然有限，竞争极为残酷。考生与家长都知道，只有上了重点高校，毕业后找工作才有更好的选择。中国经济增长放缓、就业市场低迷，有名校毕业的光环加持，显得更重要。

多年来，围绕高考的必要性、公平性的讨论从未停止。高考并不完美，但却没有更好的替代机制。相对来说，高考对于普通家庭、尤其是寒门子弟，无疑是一个改变命运的机会。

6月7日，在江苏省南京市雨花台中学考点，送考老师为考生加油鼓劲。（新华社）

正因如此，总有在高考作弊的学生，花样百出，屡禁不止，说到底仍是一种走捷径的思维。高考成绩固然重要，但为此努力的过程更有价值。网上有个段子：“没有经历过高考的人生是不完整的。”能够为自己的理想努力奋斗，为心中的目标砥砺前行，是重要的品质，对高考如此，对高考后无数个更大的考验亦然。