中宣部副部长徐麟兼任广电总局局长

中共中央宣传部副部长徐麟已兼任中国国家广播电视总局局长。

广电总局网站“总局领导”栏目显示，今年59岁的徐麟已出任国家广播电视总局局长、党组书记。

广电总局网站也公布，徐麟昨天（8日）以中宣部副部长，国家广播电视总局党组书记、局长的身份，出席迎接中共二十大重点电视剧创作暨现实题材电视剧创作工作推进会会议并讲话。

公开资料显示，徐麟曾在他的家乡上海市工作多年，担任过上海市嘉定区委副书记， 上海市农工商（集团）总公司党委副书记、副董事长、总经理，党委书记、董事长、总经理，上海市民政局党委书记、局长，上海市农业委员会主任、党组书记。

他在2007年出任上海市委常委、市农业委员会主任、党组书记，2008年担任上海市委常委、浦东新区区委书记，2013年出任上海市委常委、宣传部部长。

徐麟在2015年出任中央网络安全和信息化领导小组办公室副主任、国家互联网信息办公室副主任；隔年升任中央网络安全和信息化领导小组办公室（2018年改为中央网络安全和信息化委员会办公室）主任、国家互联网信息办公室主任，兼任中央宣传部副部长。

他在2018年卸下中央网络安全和信息化委员会办公室主任、国家互联网信息办公室主任的职务，出任国务院新闻办公室主任。