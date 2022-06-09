朱立伦为国民党驻美代表处揭幕

正在美国访问的台湾在野国民党主席朱立伦，昨天（8日）在华盛顿为国民党驻美代表处揭幕。朱立伦认为，代表处多年前关闭了，形同自此在华府没了国民党的声音，如今“我们回来了。”

据台湾联合新闻网报道，朱立伦在揭幕仪式上说，值此紧张时期，台湾需要全球的支持，尤其是美国；国民党回来了，呼吁各界共同支持台湾，国民党不仅代表台湾人民，也是捍卫台湾、保卫民主、为和平安全与繁荣而战的政党。

朱立伦说，代表处成立后，欢迎各界与驻美代表黄介正、副代表黄裕钧和志工们联系。

这场活动有美国国务院台湾协调处处长白丹利（Dan Biers）、美国战略与国际研究中心（CSIS）资深研究员暨国务院前资深官员王晓岷（Robert Wang）、台湾前国安局驻美特派员陈岭珊，和前任尼加拉瓜驻联合国常任代表赛维亚（Eduardo Sevilla Somoza）到场祝贺。

白丹利和朱立伦等人互动寒暄，但他并没有致词，也不受访。

国民党2008年重返执政后，宣布关闭代表泛蓝的国亲联盟驻美代表处，对美交流回归官方单位驻美国台北经济文化代表处（TECRO）负责。

朱立伦事后被问到年底九合一选举布局，以及在2024年总统与立委选举方面，是否考虑与台北市长柯文哲领导的民众党“蓝白合作”。朱立伦并没有就蓝白合作做出回应，但说会积极征询并与地方协调，推出最好候选人；他为国民党桃园市长被提名人张善政背书，强调张的支持度从提名至今，每次民调都胜过民进党潜在候选人。他也说，现在谈2024实在太早了。

国民党高层人士认为，虽然美国从未真正感觉国民党反美，但是民进党不断炫染“国民党亲中”的讯息；朱立伦这次来摘掉“亲中”帽子，而且美国要听到台湾全部的声音，所以此行算是很成功。

这名高层人士也说，国民党认为，要买什么武器、如何配置、协同训练或演习，都不是单方面说了算，台湾提出问题，美国应该进一步了解。例如，环太平洋军演每两年举行一次，台湾从未成为观察员，这没道理；美国发起印太经济架构（IPEF）或涉及美台双边关系的事务都没进展，美国对台态度友善是事实，但不能停留在口惠，美国不能只对台湾政府沟通，还要直接对台湾人民沟通。