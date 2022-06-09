中国代表批评安理会对朝制裁过于严厉

中国常驻联合国代表张军说，安理会对朝制裁空前严厉，远远超出核导范畴，对朝人道民生产生巨大负面影响。

据中新社报道，联合国大会当地时间8日召开会议讨论朝鲜半岛核问题。张军在会上发言，就解决半岛问题提出四个“必须”。

张军说，当前半岛局势趋于紧张，这是中方不愿看到的。必须指出，半岛局势发展至此，主要是美方政策反复、未能坚持以往对话成果、无视朝方合理关切造成的，这一点不容否认。下步局势往哪里走，很大程度取决于美方怎么做，关键在于美方能否正视问题症结、拿出负责任态度、采取有意义的实际行动。

张军说，当前形势下，各方应保持冷静克制，避免任何可能加剧紧张、导致误判的行动。要从根本上解决半岛问题，必须坚持政治解决、对话协商的大方向，必须摒弃制裁施压的老路，必须推动安理会发挥建设性作用，必须重视维护地区国家的安全利益。

张军说，历史经验表明，对话协商是解决半岛问题的唯一出路。如果对话推进顺利，半岛问题就会取得积极进展；如果对话停滞甚至倒退，半岛局势就会紧张升级。2018年朝采取无核化措施以来，美方未回应朝方积极举措，未解决朝方正当合理关切，未拿出诚心解决问题的应有态度。美方能做的事情有很多，比如缓解在某些领域对朝制裁、停止联合军演等，关键是要行动起来，而不能只是嘴上说说“愿无条件对话”。

张军说，安理会对朝制裁空前严厉，远远超出核导范畴，对朝人道民生产生巨大负面影响。在朝遭受冠病疫情背景下，追加制裁既不正确，更不人道，只会使朝普通民众生活雪上加霜。当前形势下，安理会及其成员的言行应有助于半岛维稳防乱，重启对话谈判，解决朝人道民生面临的现实困难，而不是为此制造障碍。

张军指出，各国安全不可分割，半岛和平稳定与外部战略环境息息相关。美方近来在亚太地区不断挑起事端，同有关地区国家开展核潜艇合作，开发高超音速武器，向他国出售可携带核弹头的巡航导弹，彻底暴露出在核不扩散问题上的双重标准和虚伪本质。美方大力推动“印太战略”，同地区有关国家强化军事同盟，推高地区军事对抗风险。个别地区国家的政客还极力鼓噪同美实现“核共享”，在核武器问题上有意开历史倒车，严重冲击半岛核问题解决进程，毒化地区安全环境。在亚太地区搞阵营对抗不符合任何国家利益。中方敦促有关国家以地区和平安全为重，停止政治操弄，立即改弦更张，为半岛和平稳定创造良好环境。