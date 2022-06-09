虚增库存违规质押？中国铝商紧急出售库存

随着虚增库存质押融资的指控在中国市场流传，中国的铝贸易商正急忙出售他们存放在第三方仓库中的铝。

据彭博社报道，“重复质押”的指控（指的是同一批金属被用于多笔贷款抵押）已经引发了广泛的库存检查和整个供应链的信心下滑。市场参与者担心，他们以后卖出的时候可能会遇到所有权争议或交付问题。

根据四位已经或正在采取这些措施的国内金属贸易商称，一些贸易商现在打折出售铝，或将其转移到客户的堆场。这些贸易商因此事非公开而要求不具名；他们之中有人奉国有母公司的命令卖掉了铝。

铝价的波动反映了市场的不安。根据上海有色网的数据，在重复质押问题的漩涡中心，佛山的铝现货相对于期货的折价幅度达到10月份以来最大。另外，在最近一系列仓库暂停业务、盘点库存之后，一家大型仓库运营商也暂停了在上海的部分业务。

此次的重复质押问题爆发于上周，焦点是佛山的一座仓库，很快波及整个中国金属市场。在这个市场，纸质仓单被广泛用于证明所有权和贷款抵押。几家贸易商称，他们基于铝库存发放了合计超过5亿元人民币（约1亿新元）的贷款，然而这些库存实际价值远低得多。

此事促使本地贸易商和嘉能可、托克集团等国际巨头急忙核查他们的铝库存。四位知情的国内贸易商说，一些贸易商目前暂停了铝交易。

根据接到通知的贸易商，南储仓储管理集团的上海库房已经停止正常运营。他们说，总部位于广东的南储集团最近发现，一些客户的上海库存相关文书与仓库的电子记录不符，该公司已报警并正在调查。

记者致电南储集团，电话无人接听。知情人士上周透露，至少还有三家金属仓库暂停业务、盘点库存。