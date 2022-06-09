民生证券董事长冯鹤年被带走 又一证监系统官员被查

中国民生证券董事长、总裁冯鹤年被有关部门带走调查，涉案原因不详。分析推测，大概率与6月2日因涉嫌严重违纪违法而接受纪律审查和监察调查的证监会原会计部主任王宗成案一脉相承。

据财新、第一财经和《每日经济新闻》综合报道，民生证券董事长、总裁冯鹤年已于6月7日被相关部门带走调查，目前处于失联状态，民生证券并未进行回应。有在京券商人士和投行人士称，此事为真。冯鹤年电话则处于无人接听状态。

冯鹤年最近一次公开亮相，是今年2月下旬，民生证券2022年度资本市场峰会上致辞。就在不久前的5月30日，其署名文章《强化党建引领 以文化“软实力”推动民生证券高质量发展》仍在某媒体刊发。

根据wind企业库，冯鹤年在证监会工作了18年，历任山东证监局局长兼党委书记，中国证监会法律部副主任，非上市公众公司部主任，创业板发行监管部主任。

1997年冯鹤年进入证监会工作，2003年的时候，冯鹤年就已经在中国证监会法律部担任副部长。之后2008年左右他被调去担任中国证监会非上市公众公司部主任，干了四年也就是2012年7月，冯鹤年接替张思宁成为证监会创业板部主任。

不过一年多之后，证监会进行机构人事调整，当时发行部和创业板部要合并，上市一部和上市二部要合并，基金部、机构部、期货二部也要合并，合并后的人事安排当时备受券商、基金公司、上市公司高管们的关注。

2015年7月，冯鹤年辞去山东证监局局长一职，来到民生证券，2016年12月，冯鹤年离开体制内来到民生证券担任董事长。2017年入职泛海控股，担任董事，21年1月卸任泛海控股董事，副总裁。

去年下半年至今，多位证监系统官员被查，其中包括证监会会计部原主任王宗成、投资者保护局原一级巡视员曾长虹等。

2021年10月5日，中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组、湖南省监委发布了曾长虹涉嫌严重违法，接受监察调查的消息。

2022年6月2日，中央纪委国家监委发布消息称，中国证监会会计部原主任王宗成涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

2012年前后，冯鹤年、王宗成、曾长虹曾同在创业板发行监管部任职。2012年4月，王宗成进入创业板发行监管部，任巡视员兼副主任，彼时与其同任副主任的还有曾长虹。同年7月，冯鹤年任创业板发行监管部主任。

从工作经历来看，冯鹤年与王宗成、曾长虹曾同在创业板发行部工作。

