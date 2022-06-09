16省份平均工资出炉：浙江非私营单位薪水最高

中国16省份陆续发布省内2021年平均工资数据。浙江省的城镇非私营单位就业人员年平均工资超12万元（人民币，下同，2.48万新元）位居第一。

据新京报报道，广东、青海、重庆城镇非私营单位就业人员年平均工资均超10万元。紧接着是云南、四川、陕西和内蒙古，城镇非私营单位就业人员年平均工资在9万以上。

整体来说，私营单位就业人员年平均工资比非私营的少，浙江的仅为69288元，广东为73231元，排名第一。其余省份的私营单位就业人员年平均工资大体在4万至6万之间。

记者梳理发现，在城镇非私营单位中，信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业和金融业单位就业人员年平均工资最高，分别为201506、151776和150843元。

其中，信息传输、软件和信息技术服务业就业人员在2021年的年平均工资同比增长最高，达13.5%，其次为金融业，年平均工资同比增长13.1%，而采矿业则跻身前三， 同比增长12.2%。

至于哪些类型企业收入最高，在2021年城镇非私营单位分行业就业人员年平均工资中，外商投资企业就业人员年平均工资最高，达126019元；股份有限公司就业人员收入也较可观，达121594元。