疫后上海离婚预约爆满？部分区仍有名额

本月中国上海分阶段有序恢复婚姻登记服务后，徐汇等区离婚登记预约名额比较紧张，开放的一月内预约号基本抢完。不过，各区结婚离婚登记冷热不均，普陀、长宁等区还有不少预约名额。

据新闻晨报报道， 业内人士透露，因为两个月的结婚离婚需求释放，出现短时集中申请。目前各婚姻登记中心正在消化疫情前就预约的离婚结婚预约登记，再加上疫情防控要求，对现场办理人数有限制对外新开放的预约名额相对有限。根据最新疫情防控要求，会及时作出登记服务调整，适当增加结婚离婚预约登记名额。

记者查询时发现，徐汇区离婚预约仅7日还有五个名额，其他日期其他时间段都已预约满。徐汇区婚姻登记中心从6月1日开始对外进行结婚、离婚预约登记，徐汇区婚姻登记中心相关负责人今天（9日）告诉记者，从3月7日开始，徐汇区婚姻登记中心暂停婚姻登记服务。此前不少人预约了3月份的结婚、离婚登记，本月开放后工作人员特地为这些此前预约的开放了绿色通道，这些市民无需再重新申请预约。因此，恢复开放后主要是消化此前积压的婚姻登记。

在长宁区离婚预约平台上，记者随机挑选了6月24日、6月30日两个日期，基本每个时间段都可以预约。6月17日，三个时间段已经约满，6月13日所有时间段都已经约满。奉贤区婚姻登记中心是上海首批恢复办理登记服务的中心，5月23日起就逐步对外婚姻登记服务，每天结婚、离婚登记的总量在30对左右。奉贤区婚姻登记中心相关负责人透露，目前，离婚结婚预约平台上也有很多名额可以预约，并没有出现紧张的状况。