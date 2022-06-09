港金管局前总裁：未来25年香港金融大局或风起云涌

香港金融管理局首任总裁任志刚认为，香港未来25年的金融大局或再度风起云涌，但相信中美两国的经济和金融不会脱钩。

曾任香港金管局总裁逾16年、现为行政会议成员的任志刚接受《星岛日报》专访时发表上述看法。

任志刚在访谈中细说香港回归25年金融市场发展，将它划分为上下半段两个时期，并形容上半段为风起云涌期，下半段则为风平浪静期。

他说，在过去25年的上半段（在他1993年至2009年就任金管局总裁期间），可谓是香港金融市场风起云涌的一段时间，期间发生1997年、1998年的亚洲金融风暴，然后科网股泡沫爆破，1998年至2003年楼市爆破，楼价跌了六成半，然后2007年、2008年全球金融海啸，充满暗涌，当时金管局推出了多项临时性措施，包括百分百存款保障计划、无限量向银行提供流动资金支援，以及备用银行资本安排，以稳定市场。

金融海啸过后，任志刚于2009年10月退休，香港亦进入回归25年下半段，即他描述为由风起云涌期变成风平浪静期的期间。尽管2019年下半年香港发生社会事件，随后暴发冠病疫情，但并未对金融体系造成直接冲击。

任志刚续称，在这25年，不论什么时期，香港的货币及金融稳定完全没受影响，他对此感到欣慰，也足证他在位时长期以居安思危的心态去强化制度所带来的成效，且早在1997年前已做大量工夫，如在1988年他担任港英政府的首席助理金融司期间，引入了新会计安排，间接收回控制货币基础的央行权力；1992年修改外汇基金条例，成立金管局，以及扩大外汇基金用途；1996年引进港元即时支付结算系统等等。

展望未来25年，任志刚坦言，恐怕有可能再掀风起云涌，甚或更厉害的情况，他觉得未来最难的是，正如中国国家主席习近平所言“百年未见的大变局”，这牵涉到地缘政治关系日趋紧张，中美关系的变化。亦时有听闻围堵中国的说法，倘美国将金融武器化，或爆发金融战，届时全球经济及金融会否走向两极化、全球化又会否倒退？如果美国使出制裁手段，并波及香港，香港当如何应付？

他续指，倘爆发金融战，难以具体预测最终会发生何事？单从金融层面，已在发生中，例如不许投资者投资中概股、不许中国概念的集资者去美国集资，又或限制别国使用一些国际金融基础设施，如俄罗斯被踢出SWIFT（环球银行金融电信协会），无法使用美元进行跨境结算。

任志刚最担心出现金融核弹，但当中有危亦有机。他说，若全球最大的两个经济体美国和中国，即使不咬弦，私底下还需做生意，所以他至今都不认为中美两国会出现经济、金融脱钩。

任志刚指出，它们表面上刀来剑往时，若香港可替两国继续在经济、金融上扮演更重要角色，便是机遇所在，当然大前提是即使美国对中国实施某些制裁，仍尊重香港是“一国两制”的地方，不会向港采取制裁行动。

他说，事实上，香港作为亚洲最大的美元市场，美国也未必想失去这个市场；同时，美国是全球最大的负债国，相反中国（包括香港）是全球最大的债权国，单是香港将逾2万亿美元（约2.75万亿新元）的境外资产转为另一只货币，已或会对美元国际地位造成影响。

任志刚说，短期需关注疫情发展，香港应否在人流管制方面作出调整，以免国际金融中心地位受太大冲击，以及欧美国家因通胀升温而调整货币政策，其加息、缩表行动若令资产价格急速下调，继而令金融领域出现系统性风险？同时需注视货币及金融数码化可能带来的风险，如市场一旦对虚拟货币失去信心所造成的影响。

对于香港所面对种种难题，包括香港或面对被踢出SWIFT的潜在风险，任志刚相信，政府及有关当局，尤其金管局均已作出充分准备，备有预案。