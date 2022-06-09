传杨润雄调任港文旅局长 蔡若莲升任教育局长

香港特区政府新领导班子逐一敲定，消息人士透露，教育局局长杨润雄将留任下任港府，并调任为新设的文化体育及旅游局局长。教育局局长极可能由副局长蔡若莲升任，成为问责制推行以来，首名女教育局长。消息称，杨润雄近日在内部会议已表明下放工作，让蔡若莲提前交接。

香港《星岛日报》引述消息人士报道，杨润雄已接受候任行政长官李家超邀请，留任至下任政府，并调任为新设的文化体育及旅游局局长，日后掌管文化、艺术、体育、电影、创意产业与旅游事务等范畴。

据报道，杨润雄成为问责官员前，曾在多个政府部门任职，包括出任民政事务局政务助理长达四年多，深得时任局长曾德成信任，据悉曾德成有意邀他出任副手，但当年政府改组方案未成事，最终被时任教育局局长吴克俭罗致，2012年出任副局长。

善于沟通的杨润雄深得教育界认同，2017年晋升为教育局局长，甫上任便落实教育新资源增加经常性开支，推行教师全面学位化，落实指定专业/界别课程资助计划资助学生就读自资院校课程等。杨润雄在任内亦屡次拆弹，包括以公民与社会发展科取代争议多年的通识教育科、落实国家安全教育，以至疫情下顺利举行文凭试，学校分阶段复课等。

据悉，蔡若莲将升任教育局局长。蔡若莲加入政府前，是福建中学（小西湾）校长，身兼教育工作者联会副主席的她，2016年曾先后参选立法会及选举委员会，但未能当选。翌年获杨润雄邀请出任教育局副局长，任内主理教师专业发展、学校管理政策，以至推广阅读、建议文言篇章等。消息指，杨润雄日前在高层会议上，已着各常任秘书长李美嫦与各副秘书长，向蔡若莲汇报日常工作，暗示提前交接。

蔡若莲曾任幼师薪酬关注组召集人，力争重设幼师薪级表，检讨幼教计划亦是她副局长任内的重点项目，但政府去年发表报告，表明幼师薪级表不可行，蔡若莲亦亲上火线，向办学团体和幼教代表解释。据悉学界对蔡若莲评价不俗，认为她具亲和力，加上教育界背景，对学校处境有深切体会，认同她出任局长，有助教育界稳定发展。

政圈早前亦盛传多个教育局局长人选，其中身兼教联会副主席的立法会议员邓飞，日前公开表明不会入局，指自己从政经验资历太浅，将留在议会学习。