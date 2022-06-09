上海迪士尼度假区星愿公园等明天起恢复运营

上海迪士尼度假区今天（9日）宣布，星愿公园、迪士尼世界商店及蓝天大道将于明天（10日）起恢复运营。

据澎湃新闻报道，上海迪士尼乐园及迪士尼小镇继续暂时关闭，重新开放日期待定。迪士尼小型车及旅游客车停车场也将于10日同步恢复运营。

据了解，“巨萌唐老鸭”也于今天上午重返星愿湖，为今日寿星——唐老鸭庆祝生日。

据报道，重新开放期间，上海迪士尼度假区所有恢复运营的区域都将采取限流，并缩短运营时间。

星愿公园的运营时间为上午9时至下午5时；迪士尼世界商店的运营时间为上午9时至晚上7时；蓝天大道的运营时间为上午8时至晚上7时，各区域开放时间将有可能根据实际运营情况调整。

星愿湖畔的游船租赁服务将同步恢复运营。游客可访问上海迪士尼度假区官方APP查询最新的运营信息。

上海迪士尼度假区说，上海迪士尼乐园、迪士尼小镇及度假区的两座主题酒店继续保持暂时关闭，重新开放时间待定。上海迪士尼度假区团队正全力以赴，为度假区全面恢复运营做好准备。

迪士尼小型车及旅游客车停车场也将于10日同步恢复运营，运营时间为上午8时至晚上8时，并将在上海迪士尼乐园重新开放之前提供停车优惠：周一至周五每日每次30元人民币（下同，约）；周六、周日及公共假期每日每次50元人民币。无限钻石卡持卡人的指定停车场优惠在此期间暂不适用。迪士尼小镇停车场将继续保持关闭。

游客和演职人员的健康与安全始终是上海迪士尼度假区的重中之重。恢复运营后，度假区将继续严格落实疫情防控要求，并根据相关政府部门的指导意见采取最新的运营措施。

在重新开放期间，所有已开放区域将限流运营； 所有游客均须持有绿色“随申码”以及72小时内（从采样时间起算）核酸检测阴性证明方可进入上海迪士尼度假区。强烈建议游客在抵达度假区之前提前至“随申办”App、“随申办”微信小程序或“随申办”支付宝小程序注册申领“随申码”，以确保可以顺利进入度假区。

无智能手机的游客（包括老年人和儿童）可通过同行亲属在这些平台上申领“亲属随申码”。此外，符合申领要求的游客也可通过“一网通办”平台线上申领纸质版离线“随申码”。使用离线“随申码”的游客须同时出示本人有效身份证件原件，在现场经演职人员扫描离线“随申码”并能查验到有效的核酸检测证明后方可进入。

根据相关政府部门要求，未按上述规定出示“随申码”和有效的核酸检测阴性证明的游客（包括仅持有24小时内核酸采样证明而无72小时内核酸检测阴性证明的游客）将不能进入度假区，敬请谅解。

此外，在进入上海迪士尼度假区时，所有游客还必须扫描“场所码”并向现场演职人员出示绿码，或者出示“随申码”由演职人员扫描核实有效信息。进入度假区的不同区域时（包括星愿公园和迪士尼世界商店），游客可能还需要再次扫描各个区域的“场所码”；所有进入上海迪士尼度假区的游客在抵达时仍须接受体温检测；所有游客在上海迪士尼度假区游玩期间，无论室内外，必须全程佩戴口罩（仅用餐时除外）; 所有游客均须严格遵守社交距离要求，排队或用餐时应保持一米的安全距离。

所有演职人员、迪士尼小镇租户员工以及第三方供应商均将遵照政府要求，定期进行核酸检测、抗原检测，以及体温检测和记录；度假区将继续强化卫生消毒举措，并增加清洁消毒频次。

此前，今年3月20日，上海迪士尼度假区曾发布重要通知称，鉴于疫情防控情势，上海迪士尼度假区（包括上海迪士尼乐园、迪士尼小镇和星愿公园）于3月21日起暂时关闭。度假区由此制订了相关票务的退改细则，并表示期待与大家尽快重逢。