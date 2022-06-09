国台办：“九二共识”不容任意扭曲

中国大陆国台办发言人马晓光今天（9日）应询时说，“九二共识”不容任意扭曲。

据新华社报道，马晓光说，当前台海形势复杂严峻，两岸关系日趋紧张。希望岛内任何致力于发展两岸关系、维护台海和平稳定的政党、团体和人士，在涉及民族大义、大是大非等重大问题上，要保持头脑清醒，把握正确方向，放远眼光，站在历史正确一边，而不是相反。

针对中国国民党主席朱立伦访美期间称，国民党是亲美政党，“持续对抗共产主义，与中共做价值与制度的竞争”，并称“九二共识”就像美国的一中政策，是“没有共识的共识”，是“创造性模糊”的提问，马晓光在答问时作上述回应。

他说，台湾是中国的一部分，两岸的事是两岸同胞的家里事，应该由家里人商量着办，不需假手外人。

马晓光指出，中国共产党是以为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己初心使命的政党，已经走过了一百年的光辉历程，取得了彪炳史册、举世公认的巨大成就，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，正在意气风发向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。人民和历史已经作出正确的评判。

马晓光说，“九二共识”是1992年海协会与台湾海基会经由香港会谈及其后函电往来，达成各自以口头方式表述“海峡两岸均坚持一个中国原则”的共识，双方函电往来中都清晰表明了坚持一个中国原则、追求国家统一的立场和态度，白纸黑字清清楚楚。

他表明，在“九二共识”的基础上，两岸双方开启了协商谈判，开辟了两岸关系和平发展道路，中国共产党和中国国民党也开展了交流合作，为推动两岸关系和平发展、维护台海和平稳定作出了贡献。