台湾《苹果日报》转让交易高于3亿新台币

台湾《苹果日报》宣布已经完成转让交接，但暂时未公布新东家身份，并同时澄清转让交易金额高于3亿元新台币（约1396万新元）。

台湾苹果新闻网昨天（8日）发声明称，台湾《苹果日报》完成交接，《苹果新闻网》将以更新颖、更亮眼形式服务读者。过去一年香港总公司面临前所未见的风暴，由于港苹资金被冻结，以致台苹金流断链。

声明指出，台湾《苹果日报》创报精神领袖、台湾分公司法人代表叶一坚昨天向员工说，因台湾大量解雇法要在60天前宣告，所以召开一级主管会议。叶一坚说，大部份同事，包括他本人都会转移到新东家及安然留用，而他会出任荣誉主席。至于新东家的主席及执行主席稍后公布。

声明说，回首19年前，2003年5月2日，台湾《苹果日报》横空出世，以港式训练的视角与论点，不同以往的编排方式成功聚焦，引领风骚新闻界十数年；随着网络世代兴起，《苹果新闻网》应运而生，纸本与网路并驾齐驱，创造双赢局面。

然而这样的盛况，随着集团骤变，台湾《苹果日报》不得已无奈停刊，纸网双创的辉煌成了时光洪流里一抹影子，只剩下《苹果新闻网》凭藉曾创下每日平均2500万点阅的纪录，为《苹果日报》这块招牌点灯续命。

在巨大的艰困中，《苹果日报》同仁仍忍耐着撑下去。《苹果新闻网》有高达400万人的注册会员数，开启订阅先河、在新闻史上留下光荣一页。《苹果日报》注重影音呈现，2008年起即致力动画与影片制作，口碑无数。而后面簿注重影片投放、直播兴起，更证明《苹果日报》洞烛机先，走在时代之前。

《苹果日报》新闻的初心不能忘；永远会为读者发不平之声、踢爆腐败黑手、揭名流假面、撕社会黑幕。《苹果日报》骁勇善战的采访团队仍然努力跑独家，永远坚持24小时365天为你跑新闻。

华丽转身后的《苹果日报》更注重数位新闻的科技发展再度发光，期待大家持续支持。

据网媒“香港01”报道，曾经营《都市日报》的香港商人黄浩，今年初曾表明有意洽香港购壹传媒集团旗下的台湾苹果新闻网，但据台湾三立新闻网及台湾《经济日报》引述苹果内部主管表示，新买家并非黄浩，而是17LIVE创办人潘杰贤以3亿新台币购入。报道指，潘杰贤尚未证实此传闻。

台湾苹果新闻网在声明中指出，部份媒体在未求证且无根据之下，指《苹果日报》交易金额仅3亿新台币，实为臆测误导，事实上交易金额远高于3亿元新台币。台湾苹果新闻网发表声明，指重重磨难、几经风雨，台湾《苹果日报》完成交接。苹果新闻网将以更新颖、更亮眼的形式服务读者。

香港壹传媒集团及《苹果日报》创办人黎智英及多名高层先后被捕，被指串谋勾结外国势力危害国家，并串谋刊印发布煽动刊物。黎智英及多家《苹果日报》相关公司资产亦被冻结，《苹果日报》陷入财政危机，最后董事会决定结束营运。

香港《苹果日报》由1995年6月20日创刊，去年6月24日出版最后一份实体报纸，新闻网站亦于午夜停止运作。

除在香港发展外，壹传媒在千禧年后进军台湾传媒市场。《壹周刊》最先登陆，台湾《苹果日报》则在2003年创刊，一度为台湾销量最大的报纸，其后销量不断下跌。

2012年，壹传媒曾计划将台湾《苹果日报》等平面媒体及《壹电视》出售。黎智英最终决定保留台湾《苹果日报》，壹电视则售予年代集团。至去年5月，壹传媒指，纸本台湾《苹果日报》最后发行日为5月17日，并转为网上版；去年6月底，公司指出正商讨出售台湾《苹果日报》网上版。