在印度中企老总：“恶意审查”始于1月

对于印度正在调查中兴、vivo等中企的事件，一位匿名中国企业老总透露，印度发起的针对中国企业的这波“恶意审查”，实际上从今年1月就开始了。与以往不同，这次涉及部门多、力度大。印度税局、海关、公司注册处等多个部门分别对驻印中企展开不同名义的调查。

据《环球时报》报道：这名老总说，这里面既有针对涉及“国家安全”的中国手机公司、电信公司和网络公司等的定向调查，也有针对上百家中企无差别的“恶意审查”，严重性甚至超过2020年印度针对中国投资的限制和对中国数百款App的禁令。

上述中企老总介绍，他的公司年初遭受印度公司注册处调查，由于公司合规，查不出东西，印度方面就直接索要80万卢比（1.42万新元），最后经协商给了40万卢比。

另一家在印度做安检的中国公司老总也透露，三四月印度各部门已来公司调查了3次，“查不出问题，但每次都要给钱”。

曾长期旅居印度的一位网络创始人透露，印度对几乎所有的中国公司都采取了非常防备的态度，几乎所有包含中国董事的印度企业都遭到了调查。

另外，印度政府还对涉及中国企业的印度合规官、秘书、会计和董事等进行调查，让他们不敢接中国业务，给中国企业运营带来严重困难。一家在印咨询公司负责人说，此次调查扩大到印度持牌执业的合规官和注册会计师等，这是此前很少有的现象，向印度整个企业服务行业传达一个非常负面的信号，即“你们给中国公司注册印度公司就是有问题的”。

今年4月份，印度相关部门以小米非法汇款给外国实体为由，冻结小米印度公司价值约48.07亿元（人民币，9.90亿新元）资产。

彭博社5月30日引述印度企业事务部获得的文件报道说，印度正在调查中兴、vivo等中企可能存在“不当财务行为”，目前被调查的中国企业已经超过500家。

