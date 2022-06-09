中国出口反弹 疫情造成的干扰有所缓解

由于疫情对生产和物流的干扰有所缓解，中国5月份的出口增速快于上个月。

据彭博社报道，周四的中国海关数据显示，中国5月份以美元计价出口同比增长16.9%，远高于4月份的增长3.9%，也高于经济学家预测的增长8%。中国5月份以美元计价进口同比增长4.1%，经济学家此前预计增长2.8%。

当月贸易顺差从511.2亿美元（703.16亿新元）扩大至788亿美元，其中出口价值3082.5亿美元，为四个月来最高。

该数据反映了在疫情缓解、工厂和全球最大港口上海的部分运营恢复后，中国贸易有所改善。即便如此，物流仍然受到积压，这可能不利出货更快的增长。

对中国出口商来说，全球前景趋于黯淡。虽然5月份的需求保持稳定，但随着全球消费者的支出从商品转向服务，出口商的订单下降。美国和欧洲的通胀飙升意味着家庭正在勒紧腰带。

中国商务部副部长王受文也警告，贸易存在一些不确定性。在周三的简报会上，他强调了脆弱的全球经济复苏、国际社会的高通胀以及中国国内的物流瓶颈是潜在威胁。尽管如此，王受文说，他对中国能够保持外贸增长稳定充满信心。

中国国务院总理李克强周三主持召开国务院会议，要求进一步稳外贸稳外资，称事关经济全局、就业大局。他敦促加快提升港口装卸转运和通关效率。他还呼吁保持供应链稳定，及时协调解决外贸外资企业复工等困难。