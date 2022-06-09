台外交部证实美国今年第三次对台军售案

台湾外交部今天证实，收到美国政府正式通知，将对台湾出售1亿2000万美元（约1.65亿新元）的军舰零附件和相关技术支援。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，台湾外交部发言人欧江安今天（9日）在例行记者会上宣布，最新的美国对台军售案，并说台湾已收到美国政府正式通知，会对台湾出售价值1亿2000万美元的海军舰艇零附件及相关技术支援。台湾对此表示欢迎，并感谢美国政府持续依据《台湾关关系法》与“六项保证”落实对台湾的安全承诺。

美国国防安全合作局今天发布新闻稿指出，驻美国台北经济文化代表处（TECRO）已要求为船舶和船舶系统购买非机密备件和维修零件，后勤技术援助，以及后勤和计划支持的其他相关要素，预计项目总成本为1亿2000万美元。

欧江安指出，这是美国拜登政府上任一年半以来第四次、也是今年第三度宣布对台湾军售案，充分展现美国政府对台湾国防需求的高度重视，并延续近年对台军售常态化的政策，即时协助台湾有效获取防卫所需的相关装备，有效提升台湾自我防卫能力。

欧江安强调，面对中国大陆持续性的军事扩张与挑衅行为，台湾有充分的自我防卫决心跟能力，台湾政府会持续强化自我防卫的能力以及不对称战力，以坚实国防维护“国家”安全，并持续深化台美紧密友好的安全伙伴关系，共同捍卫以规则为基础的国际秩序，促进台湾海峡以及整体印太区域的和平稳定跟繁荣。

台湾国防部今天也证实，美国政府于美东时间6月8日就海军舰艇零附件及相关技术支援总额1亿2000万美元对台军售案，进行知会国会程序，可望在一个月后正式生效。

国防部指出，美国基于《台湾关系法》与“六项保证”，持续协助台湾维持足够之自我防卫能力，是维持区域稳定的基础，国防部对美国军售决定，表达诚挚感谢。因应近期中国大陆机舰于台湾周边海空域活动频繁，这次美国同意供售之舰艇零附件品项，有助于维持台湾海军舰艇装备妥善与消耗补充，满足战备任务实需。

这也是美国总统拜登上任以来，第四度宣布对台军售案，前三笔攸关M109A6自走炮、爱国者导弹系统工程勤务与专案人员技术协助等军备。不过，受限于交货期程，M109A6自走炮案将改以海马斯多管火箭系统等方案取代。