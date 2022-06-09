林郑月娥：五年任期交出无愧于自己的成绩表

香港特首林郑月娥表明，在五年任期内交出无愧于自己的成绩表，为个人公务生涯画上完整句号。

综合香港《明报》和网媒“香港01”等报道，林郑月娥今天（9日）出席任内最后一次立法会特首答问会时说，她在五年任期面对回归以来最严峻局面，挑战前所未有、风高浪急，推动她勇往直前、无畏无惧的是一份强烈的历史使命感及时代责任感。

她哽咽地说，尽管社会对她的工作评价不一，议员认为她领导的特区政府有改善空间，但她相信已交出一份无愧于自己的成绩表，为42年的公务生涯划上完整句号。

林郑月娥强调，即使任期之中有段时间好困难，但五年任期以来“冇一刻后悔接受任命，冇一刻想过要辞职，做人要有始有终”（没有一刻后悔接受中央政府的任命，没有一刻想过辞职，做人要有始有终）。

她称上任以来有多项因素支撑她继续工作，包括中央政府支持、当选后及宣誓时的承诺，形容“无理由临阵退缩，条路係直係弯都要继续行落去”（没理由临阵退缩，这条路是直是弯都要继续走下去），再加上家人支持和性格使然，“有人形容过我愈困难嘅事就愈兴奋”（有人形容过我愈困难的事就愈兴奋），有了克服困难的冲劲。

路透社曾于2019年9月报道，称获得林郑月娥与商界闭门会面时的录音，当时林郑称引起了“不可原谅的大混乱（unforgivable havoc）”，如可以选择，第一时间会辞职下台。

选委界议员谢伟俊在答问会上，希望林郑月娥总结任期中的经验。

林郑月娥称“自己讲自己功绩无咩意思”（自己讲自己的功绩没意思），但已在去年《施政报告》交代任期内须改善之处，例如加强解说、重组政府架构、提升管治效率等，所以“如果仲有人怀疑我唔係已经一早决定咗唔参选呢，其实你只要睇返我过去一年既工作、言行，你就知道呢个人係谂着走”（如果还有人怀疑我不是已一早决定不参选，其实你回望我过去一年的工作、言行，你就知道这个人是想着走）。

林郑月娥亦提及行政立法关系，形容以往曾努力过，与不同背景、党派、政治理念议员沟通，并吸纳不同党派议员意见，亦可能因此而令立法会在2017年及2018年通过《施政报告》致谢动动议。

她指出，经过2019年反修例风波，她体会到确保“爱国者治港”及建基一国原则才能维持良好行政立法关系，否则若有危害国家安全者通过选举进入体制，“轻则拖垮特区管治，重则危害国安”。