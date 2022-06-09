消息：零售巨头乐天拟退出中国市场

消息人士透露，零售巨头乐天集团已进入关闭中国总部的最后阶段，将把业务重心转向其他亚洲市场。还有其他的韩国企业想要退出中国。

据彭博社的，因未获公开讲话授权而不愿具名的知情人士透露，乐天集团已进入关闭中国总部的最后阶段。

另外，化妆品生产商爱茉莉太平洋集团已经关闭了1000多家门店，不过该公司正寻求加强线上销售。

与此同时，面对本土竞争对手产品价格更低廉和中国密集封控措施带来的不确定性的影响，三星显示器和LG电子等韩国制造巨头已经开始关闭在中国的一些工厂。

曾任韩国贸易部旗下韩国贸易馆上海和北京分馆主管Scott Kim说：“对于韩国而言，中国不再是一个机会之地中国的防疫清零政策太严了，中国公司正在赶上韩国公司。韩国公司放弃在中国赚钱的幻想会更好。”

过去几十年，在韩国娱乐，化装和时尚的文化影响下，韩国公司加入了西方同行的行列，把自己未来增长的重心放在了黄海彼岸庞大的消费群体上。根据政府数据，2021年中国社会消费品零售总额达到44万亿元人民币（9.06万亿新元），其中化妆品类零售额达到4026亿元。

不过，韩国撤出中国的种子早在中国疫情防控扰乱全球供应链、甚至是贸易战之前就已经埋下。2017年，韩国同意部署美国的反导弹系统，招致了中国的怒火，消费者发起了抵制韩货的行动。韩国与美国密切的外交关系一直是与中国关系紧张的一个根源。

在韩国工业联合会去年12月调查的131家韩国公司中，约有86%说，过去十年中国的营商环境恶化。政治风险是最大的原因，其次是对外国公司的歧视、中美贸易冲突、环境法规更严格和生产成本上升。