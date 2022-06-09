北京朝阳区娱乐场所今天下午起暂停营业

中国北京市朝阳区决定，当地娱乐场所从今天（9日）下午2时起暂停营业。

据中国《北京青年报》旗下的“青流视频”微博账号报道，北京市朝阳区文化和旅游局解释，目前疫情防控形势依然严峻复杂，为避免因人员聚集引发病毒传播和交叉感染，确保人民群众身体健康和生命安全，打赢疫情狙击战，实现社会面清零，决定从下午2时起，全区各歌舞娱乐场所、网吧暂停营业。

北京官方今早在会议上公布，该市筛查发现一起涉及酒吧的聚集性疫情，说明社会面依然存在隐匿传播风险，也再一次敲响警钟，疫情防控决不能有丝毫松懈。

据《北京日报》报道，会议强调，全市开展酒吧、KTV、网吧等场所防疫检查，举一反三抓好整改，对防控措施落实不到位、地下密闭通风不良的暂停开放。

会议也强调，要高效统筹推进疫情防控和经济社会发展。各区加强经济运行调度，市区领导走访企业，一手抓疫情防控，一手抓复工达产，用抗疫来保障稳增长，以稳增长检验抗疫成果。

央视新闻报道，北京市昨天新增一起确诊病例，病患前天从台湾抵达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，当日报告核酸检测结果为阳性，6月8日诊断为确诊病例。报道并没有提及这起病例是否与涉及酒吧的聚集性疫情有关联。