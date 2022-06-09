将狼性企业文化带入英国引发离职潮 TikTok高管被替换

中国互联网巨头字节跳动负责英国电商团队的一名高管将“狼性”企业文化带到英国，引发当地员工离职潮，这名高管已被替换。

据英国《金融时报》报道，TikTok最新发给员工的邮件显示，高管Joshua Ma将“休假一段时间”，并从其领导英国电商团队的职务“退后一步”。

这封邮件的标题是《保持积极的工作文化》，邮件称“你可能知道，英国《金融时报》发表了一篇文章，对我们在英国的TikTok Shop业务提出了一些令人沮丧的指控。”

“我们团队的福祉是我们的首要优先事项……领导层100%支持使用年假来充分充电，与朋友和家人共度时光。”上述发给员工的邮件称。邮件还称“希望从长远而言，这段痛苦的经历能够让我们成为一支更坚强、更紧密、更好的团队。”

邮件还敦促员工通过匿名热线报告任何违反字节跳动行为准则的行为。

《金融时报》此前的报道披露了Joshua Ma是如何将字节跳动的“狼性”企业文化引入英国团队的。10名现任和前任员工告诉记者，咄咄逼人的公司文化，以及公司对员工提出的不切实际的目标和期望，与英国的典型工作方式背道而驰。

员工称，他们经常被要求一天工作12个小时以上，清早就开始工作，以便和中国那边的人通电话，下班也很晚，因为直播在晚上更成功，而加班行为会在内部通信中得到表扬。员工还称，Joshua Ma曾在一次会议上说，他不认为企业应该提供产假。

报道称，TikTok旗下电商业务TikTok Shop英国站自去年10月上线以来，已经有约一半员工辞职，剩下的员工中，很多也有辞职的想法。

字节跳动在中国就以工作强度大、加班多的企业文化闻名。今年2月份，一名28岁字节跳动员工在单位健身房内猝死，事件在网络引发对互联网公司工作模式和企业文化的讨论。