上海解封后首次大规模人员限流

上海闵行区官方今天（6月9日）通报，该区将在后天（11日）上午开展全区全员核酸筛查，采样时段实行封闭管理，采样结束后即解除封闭。这是上海自6月初解除两个月封控以来的首次大规模人员限制流动。

综合彭博社和澎湃新闻报道，上海昨天（8日）有九起本土病例，其中四起为确诊病例，以及五起无症状感染者。这些病例均在闭环管控中发现。

据“今日闵行”微信公众号消息，上海闵行区冠病疫情防控指挥部通报，为巩固疫情防控成果，动态发现和控制疫情风险，闵行区于11日上午开展全区全员核酸筛查，采样时段实行封闭管理，采样结束后即解除封闭。

上海松江区冠病疫情防控工作领导小组办公室今早也通报，根据上海市常态化疫情防控的工作要求，市民每周需进行至少一次核酸检测，为方便市民就近核酸采样，松江区将安排本周六（11日）、周日（12日）两天，进行一轮的全员核酸筛查，希望市民朋友按照各街镇（园区）的安排，有序参加核酸筛查采样。

另外，在居民中出现密接人员后，上海静安区和徐汇区对部分区域实行14天封闭管理，要求辖区内所有人员足不出户。人们不禁担心，由于政府官员担心出现病例反弹，上海的重新开放可能正在倒退。

北京单日新增本土病例继续减少，昨天仅新增一例本土确诊，为之前诊断的无症状感染者转确诊病例。这是北京连续第四天单日新增病例保持在个位数，也是4月21日以来的最低水平。

北京和上海的感染病例下降之际，丹东和内蒙古等地感染病例却在上升，并采取了防疫措施。这引发了更密切关注，人们希望从中寻找政府会如何应对疫情或再次大规模反弹的线索。

内蒙古昨天通报新增本土确诊病例37起，无症状感染者93起。丹东新增本土确诊11起，无症状感染者三起。两地新增病例均较前一天有所上升。

中国大陆昨天新增确诊病例53起，无症状感染者111起。