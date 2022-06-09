清北世界大学排名均创历史新高

国际高等教育研究机构QS Quacquarelli Symonds周四（6月9日）发布了第十九版全球咨询最多的世界大学排名。中国北京大学排名第12、清华第14，均创历史新高。

据澎湃新闻报道，北京大学在中国大陆排名最高，排名上升六位，至世界排名第12位，这是该校自 2004年QS世界大学排名编制以来的最高排名。清华大学上升了三个名次，世界排名第14位，同样创下了其在QS世界大学排名的历史最高排名。

QS分析指出：“这两所大学的显著优势归功于QS研究影响指标（单位教员论文引用数）和师生比例指标（代表了教学规模）的提升。”

该QS世界大学排名囊括71所中国大陆大学，其中24所的排名较去年有所提升，20所的排名较去年有所下降，14 所的排名持平，13 所新上榜。

中国大陆上榜的大学数量为世界第三：前二分别是美国（201）和英国（90）。

中国大陆上榜的大学数量为亚洲最多，两所大学排名世界前 15 、五所大学排名世界前 50 、十三所大学排名世界前 300，以及二十八所大学排名世界前500 。其中，五所大学排名世界前50分别为北京大学、清华大学，以及复旦（第34位）、浙江大学（第42位）、上海交通大学（第46位）。

在单位教员论文引文数（CpF）指标中，37所中国大学的表现较去年有所提升，21所大学则有所下降。另外，中国大陆有18所大学的研究影响力跻身世界前100名，仅次于美国（22 所）。

另一方面，在 71 所中国大陆大学中，有 47 所的学术声誉得分同比降低，43 所的雇主声誉得分同比降低。 北京大学在学术声誉方面取得了中国大陆的最高分 99.3/100，另有其他四所大学在该指标中排名世界前100，分别为清华大学（98.9/100），复旦大学（83.6/100），上海交通大学（82.7/100），浙江大学（72.2/100）。

清华大学在中国大陆的雇主声誉方面取得了最高分 97.7/100，共有五所大学在该指标中排名世界前 100 ，分别为北京大学（96.5/100），浙江大学（95.3/100），复旦大学（93.5/100），上海交通大学（90.2/100）。

QS指出，中国大陆高校在研究表现方面的系统性提升，足以抵消QS声誉指标的持续下降。

此外，相对于全球竞争对手，中国大陆高校的教学规模也持续下降。 在上榜的 71 所大学中，有 40 所的师生比例表现下降，只有 18 所提升。 共有四所中国大陆高校在该指标中跻身世界前 100 ，分别为南方科技大学（97.7/100），清华大学（92.8/100），复旦大学（89.3/100），北京大学（87.3/100）。

QS指出：“在上榜的 71 所大学中，49 所中国大陆高校的国际教师比例下降，这是全球疫情所带来的副作用。然而，浙江大学逆势冲进该指标前 100 名。中国大陆仅有四所大学进入前200，分别为西交利物浦大学（99.1/100），复旦大学（99.1/100），同济大学（66.2/100）。”

另外，在上榜的 71 所大学中，54 所中国大陆高校的国际学生比例指标下降，只有一所跻身世界前 300 名，为暨南大学（83.9/100）。

QS在本版排名中引入了两个未加权的新指标：就业成果和国际研究网络。在国际研究网络指标中，排名最高的中国大陆高校是浙江大学，排名世界第 309 位。在就业成果指标中，两所中国大陆高校跻身世界前 100 名，分别为北京大学和清华大学。

QS编撰本版排名使用的另六个指标分别为学术声誉（40%）、雇主声誉（10%）、单位教员论文引文数（20%）、师生比例（20%）、国际教师比例（5%）、国际学生比例（5%）。今年的QS世界大学排名有 100 个地区1418 所大学上榜，为有史以来规模最大。