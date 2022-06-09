台湾死亡病例增速全球第二快 学者吁勿光看确诊数

台湾目前冠病死亡病例增速位居全球第二位，13天内翻倍。台湾大学公卫学者詹长权呼吁，政府加强分析找出原因，别光看确诊数。

综合东森新闻云和中时新闻网报道，台湾大学公共卫生学院教授詹长权指出台湾冠病死亡数增速为全球第二，约13天就翻倍，相当惊人。

台湾采用快筛视同确诊政策，詹长权说，因快筛阳性者不一定会诚实通报，且快筛敏感度不足等因素，使得以确诊数判断冠病疫情走向逐渐失准，因此呼吁应使用死亡率补充来作为防疫指标之一。

詹长权今天（6月9日）在面簿发文，建议现在应使用死亡率补充确诊率，来协助判断冠病疫情严重程度。他说，防疫的终极目的在于救生和维持生计，何况人类现在已有预防重症死亡的疫苗，和治疗轻重症的药物，来降低冠病死亡率。从死亡率可看出整体防疫成效，找出改善之处。

詹长权认为，将统计死亡率的期间，从每天拉长至每周或每两周后，更可稳定看出一个国家、一个区域、全世界疫情长时间走势和防疫需求。

詹长权也统整台湾、韩国、日本、新加坡亚洲四国，自2021年5月中旬到2022年6月7日，每周和每两周中，每百万人的死亡人数变化趋势。

他说明，台湾的奥密克戎流行日期来得最晚且流行还在持续中，在冠病死亡人数的上升上类似之前韩国奥密克戎流行期的上升趋势，死亡率的高锋值也逼近韩国。

根据2022年6月7日ourworldindata 资料显示，目前台湾冠病死亡数增速全球第二快，死亡数翻倍约需13天，韩国约81天，新加坡约192天，日本约298天。

不过詹长权说：“他山之之石可以攻错，别国走过的路可以是台湾的借镜，但是台湾疫情未来半年会怎么走？还是要看我们自己的防疫作为。”

詹长权呼吁，无效、不科学的作法当改则改，有效的防疫方式和工具应当使用，就广泛且赶快采用。“毕竟疫情发展的好坏快慢，决定在人和病毒的竞争和竞速关系，不在‘国与国’之间的竞争排名关系。”

台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中回应说，没看到台湾染疫死亡数成长高居全球第二的相关资料。至于台湾染疫死亡数是否平均13天就翻倍？他印象中前段时间死亡成长较多的是香港，那时候台湾还有些惊讶，但至于台湾死亡病例增速是否较快？则再拿相关数字出来对一对。

陈时中说，台湾疫情致死率在一开始时能维持相当低的水准，主要是因为死亡与确诊本来就有时间差，等到疫情与死亡数发展到相对持平，就进入到所谓的高原期，接着当疫情往下、确诊数减少，但死亡人数仍持平，就会发生致死率较高的状况。

对此，陈时中说，有人建议台湾应改成死亡数，死亡率，或是用每百万人死亡数来统计，但这些都是一个整体情形，无法反映当下情况，因此也有人提到可回归到发病日、确诊日来看死亡数，不过又担心会被诟病为校正回归，问题相当多。

陈时中说，因此目前使用七天内的移动平均，可以将确诊数拉的较广，让死亡数与真实世界较为贴近，不过任何统计方式都有一定的局限性，只要大家能够了解来由与算法，就能清楚所带来的意义。