台专家：美国本次军售属于既有装备付费维修

美国拜登政府今天（6月9日）通过任内第四次对台军售，中华战略前瞻协会研究员揭仲认为，此次军售内容仅是零附件和少部分性能提升，属于既有装备的付费维修。

据自由时报报道，揭仲说，此案虽能维持海军现役军舰的正常运作，但对提升战力的助益比较有限，看不出有台外交部所形容“展现出美国政府对台湾国防需求的高度重视”这么重大的意义，也无法冲淡M109A6自走炮军售案生变后，台湾民众对当前美台军售的疑虑。

揭仲指，拜登政府上任一年半以来，虽已四次通过对台军售，但其中三次、包括这次海军舰艇零附件，都是属于既有装备的计划性付费维修，唯一对提升防卫作战有立竿见影效果的M109A6自走炮，却已生变。严格来讲，拜登政府这四次对台军售，目前还是只有“延续特朗普政府军售程序常态化”这层意义，在内容方面则与特朗普政府时期存在明显的落差。

揭仲认为，如果要达到台外交部口中“美国政府对台湾国防需求的高度重视”的程度，又能化解M109A6军售案生变后台湾民众对当前美台军售的疑虑，应该观察下列三项指标的后续发展，包括“是否还有其他美国已同意出售的项目生变”、“美方是否出售AGM-158联合空对面遥攻导弹”与“美方何时才同意出售智能水雷”。