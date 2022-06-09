中国大陆外交部吁美撤销新一轮对台军售

中国大陆外交部今天（6月9日）呼吁美国撤销新一轮对台军售，停止美台军事联系。

据央视新闻报道，外交部发言人赵立坚在例行记者会上强调，中国大陆坚决反对建交国与台湾官方往来，并批评美国对台出售武器严重违反一个中国原则和三个联合公报规定，特别是《八一七公报》规定，严重损害中国安全利益，严重损害中美关系和台海和平稳定，中国大陆对此坚决反对、强烈谴责，美国应该恪守一个中国原则和三个联合公报规定。

中国大陆和美国在1982年8月17日发表《八一七公报》。根据这份公报，美国政府声明，它向台湾出售的武器在性能和数量上将不超过中美建交后近几年供应的水平，它准备逐步减少它对台湾的武器出售，并经过一段时间导致最后的解决。

美国国防安全合作局于当地时间昨天（8日）在新闻稿中宣布，国务院已批准向驻美国台北经济文化代表处 (TECRO) 出售船舶零附件、船舶系统零附件和相关设备，并估计此军售案的总值为1亿2000万美元（1亿6500万新元）。

台湾外交部也证实，他们已接到美国政府的正式通知，将对台湾出售海军舰艇零附件及相关技术支援，并指出这是拜登政府上台后第四度，也是今年第三度宣布对台军售。

台湾国防部则在新闻稿上说，美国政府于美东时间6月8日就军售案，进行知会国会程序，可望在一个月后正式生效，并认为本次美国同意供售之舰艇零附件品项，有助于维持台湾海军舰艇装备妥善与消耗补充，满足战备任务实需。