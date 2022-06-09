消息：中国对蚂蚁上市计划重启论证

中国近两年来严厉监管大型互联网平台的态度正加速转弯。消息人士透露，蚂蚁集团此前中断的沪港两地上市计划被监管部门重新提上议事日程，这有望成为中国重拳打击资本扩张后，科技行业迄今最具标志性的政策拐点信号。

据彭博社报道，知情人士透露，中国证监会已经设立了一个工作小组，评估重启蚂蚁集团A股上市的可行性方案。监管机构对蚂蚁集团金融控股公司牌照的申请，已接近批准前的最后阶段。取得这一迟迟未获批准的牌照，有望使这家消费金融巨头受到类似银行业机构的监管，从而为重启上市扫清障碍。

尽管无论获得牌照还是获准上市，都还有待于获得更高层领导人的批准。这两方面的进展迹象，有望支撑投资者对中国私营部门最困难时刻已经过去的乐观情绪。本月以来，蚂蚁集团的股东、同为亿万富豪马云控制的阿里巴巴公司的港股已上涨逾15%。

另一位知情人士称，蚂蚁集团仍期望最终在上海和香港两地上市。知情人士说，公司最新聘请港交所董事会主席史美伦担任独立董事的举动，得到了监管部门的认可，也显示其上市事宜取得进展；其中一位知情人士称，监管部门最近几周对蚂蚁集团的重组提议加快了决策进程。

中国经济因疫情等因素，正承受着严峻的下行压力。包括金融科技行业在内的新经济企业，曾是中国经济最有活力的领域之一。在长达一年多的整顿后，政策环境对新经济企业转向友好，也折射出此刻中国急于稳定经济大盘的紧迫感。

蚂蚁集团自2020年11月上市前夜被陡然叫停，伴随着其估值的不断下跌，全球最大的投资机构包括凯雷投资、淡马锡控股和新加坡政府投资公司(GIC)亦不免被波及。尽管市场期待互联网科技公司迎来政策松绑，然而行业要恢复到2020年繁荣似乎已几不可能，在巨大的监管压力下，蚂蚁集团当前的估值料已大幅缩水。

中国的政策取向在防止资本无序扩张和支持平台经济良性发展之间，开始寻找新的平衡之际，蚂蚁集团若获准重启上市论证，将使资本市场情绪获得提振。

继上月中国副总理刘鹤罕见公开力挺平台经济后，总理李克强近期召开稳增长稳市场主体保就业企业座谈会，明确表示要支持平台经济、数字经济合法合规境内外上市融资。

受到普遍关注的积极政策信号还有，中国国家新闻出版署在冻结七个月后发布了今年第二批游戏版号，60款国产网络游戏获批。并且有报道称，中国考虑结束对网约车巨头滴滴的调查，其应用程序最快本周可在应用程序商店恢复上架。